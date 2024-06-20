  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    消委會報告
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
玄來更精彩
小薯茶水間職場英語教室行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

20/06/2024

玄學面相 | 眼睛大細看出屬感性還是理性派！甚麼面相會盲目相信愛情、不切實際？

#玄學 #風水玄學 #風水 #相學特徵 #面相 #愛情 #藝術工作 #感情
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　「愛的人會帶我走。」

 

　　但現實中我們還是單打獨鬥。

 

　　一個清晨，我醒來聽到這首歌，被這句深深地吸引了。我也曾無知無畏地相信過，當時以為，人和愛的人會有個有機、不滅的連結，但生離死別，會毫無預警地刪去這連結。

 

　　回到這首歌，叫「道理都懂」，是電影「潛行」的片尾曲國語版，由唐恬填詞。電影本來講友情，但歌詞借來形容愛情契合。世上有多少男男女女，在跌過、傷過、迷惘過之後，都希望有愛的人會帶他／她走。

 

　　歌詞有意境，也有智慧，就如有歷練的人會說：

 

　　「你不要回頭，你不要戀舊，

　　你別聽老歌，世界會下雨，

　　你忘了從前，才擁有以後，

　　人們都將，這樣選擇。」

 

　　不過，歌詞中的人又有自己的執著：

 

　　「可萬一我做不到呢？

　　你笑著又退回雨中……」

 

　　歌中有雨、有路、有拒絕選擇的癡：

 

　　「停留在路口，也是一種選擇。」

 

　　甚麼的人、甚麼的相，會選擇停留在路口呢？

 

　　最主要的特徵是眼大無神。

 

　　眼大的人對愛情有強烈渴求、和勁多幻想，他們感情豐富，感性遠多於理性，浪漫到無邊無際，適宜從事文化、藝術工作。

 

　　若眼大有神，則完全是個行動型格局，性格會特別開朗，活潑可愛，胸襟廣闊，不拘小節，往往有溝通技巧和藝術天賦，由於觸角敏銳，而且酷愛美的東西和場景，生活情趣不缺，所以有過人的魅力、在面對選擇時亦有特殊的動力。

 

　　若眼大無神，則在許多事情上都力不從心，不切實際，在戀愛方面可能有隱藏的感情、單邊的愛慕和迷糊的想像，一味盲目相信愛情，可能在聚聚散散之中飽嘗痛苦，但又不願撇脫離開。

 

　　歌詞中有一段很有哲理、叫迷惘的人Move on：

 

　　「人來得及、來不及，都回不去，沒有一條路叫如果……」

 

　　我們都明白，人應該自己開自己的路，因為等待很無助，但在每個人，心的深處，都希望有愛的人帶他／她走。

 

　　「時間把一切吞沒，

　　可我從未害怕過，

　　愛的人會帶我走、

　　帶我前往那天。」

 

　　我佩服這氣魄，但害怕這懸疑。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》與你分享遭遇欺凌該如何應對　教你兩個方法輕易彈走負面情緒► 即睇

我要回應
更多玄來更精彩文章

你可能感興趣

#玄學 #風水玄學 #風水 #相學特徵 #面相 #愛情 #藝術工作 #感情
更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大陸會否劍指台灣離島？

25/06/2024 08:00

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk