玄學面相 | 絕處逢生有樣睇！甚麼手掌特徵代表適應力強、易白手興家？一種體型人士有靠山

他一生充滿起伏，好事與壞事接踵而來，殺他一個措手不及。

好事：他太太不再和他吵架了。

壞事：太太要離婚。

大件事：她是律師！

他因一向埋頭事業，常被太太投訴，他每次都說：「我這麼努力搵錢，還不是為了你和孩子。」這承諾終於兌現了。離婚時他「淨身出戶」，他的律師太太早計算好，鯨吞了他的半山豪宅和大部份財產，在等候離婚時，更要他遷出，他在一夜通知之下，只好住酒店。

狼狽、傷心，不在話下，後來連僅餘的財產也蒸發了，因為合伙人夾帶私逃，公司欠下幾間銀行的債務。好心的銀行經理兼朋友勸他：「你宣告破產算了，我銀行也不再追你。」可是他愛惜自己的名譽，咬緊牙關，花了十年，還清欠債。

他由感情變蒼白、身家洗白白至如今東山再起，嘗了不少苦頭和白眼，但他就是挺得過來。

甚麼相可以駕馭壓力、而且強勁反彈呢？

這都是和大與厚有關，我這朋友便是一例：

一、 面大：面大的人關心的範圍也大，因此特別看得開。面細的人比較內向，甚至會鑽牛角尖。面大的人心胸較廣闊，人脈也廣，當自己遇到困難時容易向人傾訴、或在適應時候找人幫忙，容易獲得生機。

二、 掌大：掌大的人，論生命力和適應力，都比掌小的人強，所以面對危機，可以從容淡定，見招拆招，又可以蟄伏一段時期，伺機再起。

三、 掌厚：掌厚的人富開創力，擅長解決問題，往往能白手興家、闖出新天地。若遇到感情問題，也較掌薄的人避震、能作出理智的部署。

四、 身厚：體型較健碩、背部較厚的人，不只較健康，在人生旅途上也多靠山、多支援。身型太扁太削的人性格可能較偏執，不想求人幫助，遇到阻力，會非常煩惱。

集齊以上特徵的人，往往可以絕地反彈，不只能渡過難關，而且會活得比從前好。這些人經得起風浪、打擊和驚嚇，面對命運的連環扣殺，也有對策。