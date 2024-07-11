紫微斗數 | 想似古代文人咁豁達、有才華？睇紫微斗數即知自己有無文化藝術音樂天賦！這2顆星同坐命宮會才華洋溢、影響後世！

文人多大話，但在文豪來說則成佳話。

這佳話的主角是詩人中最具仙氣的李白， 他在當代已名滿天下，卻有人企圖用文字騙倒他，而他又竟然受落，兼回贈一首千古傳誦的Thank you note！

現代人習慣機（手機）不離手，常苦執筆困難，詞彙枯竭，我們若從這些名士交往趣事中，學得一招半式，也可沾得一點風雅。

話說當時有位居於涇縣的名士汪倫，是李白的「鐵粉」（註1），他收到風得知偶像快到附近遊歷，很想邀請他來訪，但這位詩壇紅人等閒都請不到，於是修書相約：

「先生好遊乎？此地有十里桃花。先生好飲乎？此地有萬家酒店。」

李白一想到繁花好酒，果然「落疊」。誰料到埗才發現：所謂「桃花」，原來是潭水之名，其實並無桃花；所謂「萬家」，原來是店主姓萬，並無萬家酒店！

李白也豁達，只以大笑回應，逗留了幾天，不知是因為悶到「抽筋」，還是不好意見再打擾，便偷偷溜走。正登船離開之際，汪倫趕至，並以一片踏歌之聲送行。李白為表謝意，贈詩一首：

「李白乘舟將欲行，忽聞岸上踏歌聲。

桃花潭水深千尺，不及汪倫送我情。」（贈汪倫）

這故事雖然沒有美景美酒，但名士惺惺相惜，也屬美事。

玄學中反映名士格局最明顯的，要算紫微斗數中、「天同」「天梁」同坐命宮，這是典型的名士風流組合。

「天梁」星本身性格老成、傾向傳統，很有性格，喜歡我行我素，孤芳自賞。

「天同」星則是個長不大的兒童，即現代流行語中的「巨嬰」，人生目的是「最緊要好玩」，而且多酷愛音樂，很可能有藝術或音樂才華。

一個超齡天真，一個超齡成熟，那是否精神分裂呢？不是，這反而造就名士風流的灑脫魅力，家傳戶曉的楚留香便是最佳人板。

古時所謂名士風流，並非指到處留情，而是指名士的才華洋溢，其流風餘韻，足以影響後世。說到才華，若一個人的命言在三方四正（即命言的三合宮（註2）和對宮）有「文昌」「文曲」這對星，代表無論文才或溝通技巧均甚出色。想看看自己或兒女在這方面有沒有天賦，可以查看紫微斗數星盤。若發現命宮是「天同」「天梁」同坐，又有「文昌」「文曲」同宮或會照，那麼肯定是型格非凡、人氣標的了，無論舞文弄墨、或是社交應酬，多能渾灑自如、風騷壓埸！

註1：李白與汪倫交往的細節，有不同版本，有一說兩人是朋友，本欄旨在娛樂，未曾深究。

註2：命宮和三合宮指：

1. 命宮

2. 從命宮順時針方各數第五個宮位（以命宮為第一個宮位）

3. 從命宮逆時針方向數第五個宮位

這三個宮位再加命宮，便是三方四正，共四個宮位，最能顯示一個人的性格和稟賦。