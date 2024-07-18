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18/07/2024

玄學面相 | 「孖膶腸」人士4個特質：經常問非所答？說話欠邏輯？急先鋒遇上「孖潤腸」嘴小心火星撞地球！

#玄學 #風水玄學 #風水 #面相
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　香港人大多性急，當這些「急先鋒」遇上「孖腸嘴」，這兩個Polarising的宇宙都會引起巨大的震盪。

 

　　所謂「孖腸嘴」，狀似茶餐廳早餐的煎雙腸——紅粉粉、漲卜卜、圓轆轆。說清楚點，就是雙唇比一般人厚、比一般人凸，唇形不美觀、唇邊線條亦可能比一般人糢糊。

 

　　有位朋友是女強人，性格有齊「港女」的直、急、倔，是典形的「急先鋒」，她不幸遇上生命中的「慢郎中」，這人就是生就一雙「孖腸嘴」的股票經紀。由於前一任經紀有點蠱惑，她經人介紹，換了個新的。介紹人早提醒她這人不大醒目，但夠誠實，但結果都是火星撞地球。

 

　　一次她「瞓身」借孖展認購一隻仍未賺錢的AI概念新股，然後去了外國公幹，她本以為敲中冷馬，後來看股評，又意識到有危機，於是在開會之間打電話給經紀問此股的招股反應如何？

 

　　「哈哈哈！尋日有人抽飛喎！」經紀答。

 

　　「咁你唔話俾我知？」

 

　　「你又冇問！」

 

　　「死啦！我申請咗二百萬股喎，佢真係俾晒兩球我咪死！

 

　　「哈哈哈！咁你咪鴻福齊天囉。」（下刪二百字無聊口水花）

 

　　「你唔好周圍遊蕩啦！真係接晒貨點算呀？」

 

　　經紀「哦」完一輪，大意係如果新股上巿潛水，可以一開巿就掟晒股票，不問價錢。如果戶口沒有足夠現金，那就要抬錢來「填氹」了。

 

　　那晚「急先鋒」整夜難眠，待睡著又發惡夢，夢見自己被一個幾層高的孖腸嘴吞噬，跟著又夢見自己睡在天橋底！

 

　　翌日新股宣布分配情況，她打長途電話給經紀，他講了一輪A組B組和抽中百分率，仍然沒答問題。

 

　　「咁我究竟抽到幾多？」她開始咆哮了。

 

　　「哈哈哈！申請兩球得兩萬。」

 

　　上巿當日，新股潛水五成，若她分得兩「球」，真可能要瞓天穚底！

 

　　驚嚇故事表過，且分析「孖腸嘴」的特性：

 

一. 多數愛說話、愛發表（眼神虛怯者例外）。

 

二. 說話往往欠邏輯、條理、焦點，說完一輪，你都唔知佢講乜。

 

三. 經常問非所答，就算答，資料都可能錯。

 

四. 眼神有力者會言之有物，但可能會口吃，說的過程欠順暢，又或者說話會Over咗，有時得罪人。

 

　　「急先鋒」為免爆血管，立刻換了經紀，亦從此換了早餐組合，堅拒煎雙腸，避開驚嚇聯想。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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