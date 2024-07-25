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25/07/2024

玄學面相 | 特朗普遇刺案疑兇分析！額頭透露少年運有問題？下巴尖削、鼻樑低陷、唇線不清代表咩？

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　特朗普遭行刺，大難不死，享緊後福，正不斷消費此事渲染的英雄和受害者形象。

 

　　疑兇動機成迷。美國FBI（聯邦調查局）正努力追查疑兇克魯克斯Thomas Crooks手機上的資料，發現他曾搜尋過：

 

　　（一）支持特朗普大會的日子（克魯克斯後來請了假，還說翌日便會繼續上班。他未決定會否下手？還是估計走得甩？）

 

　　（二） 嚴重憂鬱症（難道他正患此症？）

 

　　（三） 民主黨全國大會（唔通佢未買定，係郁特朗普還是拜登？）

 

　　（四）製造炸彈（他真的成功泡製了炸彈和遙距引爆器，可能是他計劃在成功射殺目標人物之後，立即引爆他車內的火藥，引起混亂，方便脫身。）

 

　　括弧中的臆測當然是我這個花生友的九流推論，但又剛好配合他相學上的特徵。

 

一、下巴又長又尖

 

a. 下巴尖削的人情緒不穩定

b. 個性比較內向，甚至會自閉

c. 因為內向，容易鑽牛角尖

d. 性格欠寬容，傾向看到別人負面的一面。

e. 有時會憤世嫉俗，把心一橫，幹出一些不合常理的事情。

f. 下巴喻晚運、或一個人的下場，疑兇的結果大家都看到了。

 

二、鼻樑低陷

 

　　外國人多數鼻高，疑兇卻鼻扁，這已決定他在人生，尤其是社交方面，肯定吃大虧。鼻樑低的人，一方面外觀欠英挺；在性格上也欠自信，有強烈的自我懷疑，遇事常拿不定主意，經常左搖右擺，令自己苦惱，再加上他那「獨家村」性格，在建立人際關係上有障礙。

 

　　同學對他的評語是：「nice and a loner」（人幾好，係獨行俠）。高中同學指出：他總是一個人吃午餐，就算在走廊上遇到，也不打招呼。又說他因穿獵裝而被同學嘲笑，網上傳他曾遭校園欺凌。有這種背景的人，可能想做件一雷天下響的事，令所有曾看扁他的人大為震驚。

 

三、唇線模糊

 

　　這是不善辭令，不善social的特徵。

 

四、額廣闊但斜

 

　　額廣多讀書聰明，他予人的印象是醒目好學，前年高中畢業時，因數學和科學成績佳而獲獎學金。但額斜表示少年運有問題，而且視野和決策都欠周全。

 

　　綜合以上特點，相信此舉與心理質素有關。

 

　　當他在屋頂匍伏爬行時，可想到在這生死對決的時刻，不但未能送特朗普入鬼門關，還可能直接送他入白宮！

 

 

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