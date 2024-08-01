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01/08/2024

玄學面相 | 「幣少」遭全球通緝！原來面相早透露其成敗？這位置凹陷為失敗埋下伏筆！額頭直接影響中年運、財運？

#玄學 #風水 #風水玄學 #面相
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　虛擬貨幣是九運（火運）的寵兒，但正如火勢可以突然猖獗或曳然而止，這幣也有其瘋狂起跌。

 

　　「幣少」黃鉦傑曾站在虛擬貨幣的浪潮上，一度成為幸運的寵兒，而其運勢的起跌也一般富戲劇性。

 

　　最近國際刑警組織向「幣少」和他前助手發出紅色通緝令，屬紫、橙、綠、黑、藍、黃、紅中最高級別。

 

　　為甚麼他會如此「國際知名」呢？

 

　　本欄當然是從面相上找尋線索啦。一個人30歲前事業運的關鍵部位在25和28歲（註），在這兩個歲數，「幣少」一個成功上位，一個倉狼下馬。

 

　　2014年，他已是風雲人物，這風雲是他一手泡製的，當年12月他在深水埗黃金商場天台撒下鈔票，引來多人圍觀和搶拾，天降橫財，造成交通大阻塞，各大媒體爭相報導，一夜之間，他由小圈子紅人「升呢」至全城矚目，風頭一時無兩。

 

　　那年他24歲，相學上行「邊城」運，即右額側邊近太陽穴位置，他那裏看似有一線隆起，所以那年好威風，但右側狂削，25歲轉行「中正」位置，部位凹陷，為失敗埋下伏筆。

 

　　2019年，他28歲，公開推銷價值5位數的加密貨幣挖礦機，被斥行騙，遭入禀索償，警方調查後，指他和前助手安排投資講座和利用社交媒體、對投資回報作虛假聲稱、誘使受害者購買以為可以挖掘虛擬貨幣的礦機。其後遭凍結500萬元資產。

 

　　他又被懷疑與JPEXS案有關，2023年證監會宣佈這虛擬資產交易平台屬無牌經營，之前「幣少」曾在Youtube呼籲支持者「賣腎加倉」，後來他遵照證監會指示，停止推止推廣，但其助手則因此案被捕。有消息指：「幣少」被懷疑為JPEX騙案的幕後關鍵人物，二人於調查期間潛逃海外，最近遭全球通緝。

 

　　「幣少」的運程起伏，其實早寫在額頭上了。好多時，25和28歲是人生的轉捩點，所以看額運必看25歲（中正）和28歲（印堂）這兩個重要部位，不但喻示一個人的少年運（30前），也直接影響中年運（30後），尤其是財運，因為這兩個位置直下接住鼻樑（鼻為財星）。「幣少」的額頭中間像窩下去似的，而且上有紋破、旁邊削卸，中間凹陷，就算進財，也是假局，不能久享。其25歲「中正」位置完美凹陷，表示禍兮福所倚，在最風光的時刻，已埋藏禍根。28歲「印堂」位置，上凹下卸，無以為繼，自此運程一直走下坡，落得「著草」下場。

 

　　雖說九運要跳出固有框框，但鋌而走險，也會引火自焚。年青的野心家、投機者在瞓身賭大細之際，宜細看自己的額頭，若低削凹陷，就不宜輕舉妄動、否則可能引起訴訟，運程自此掉入黑洞！

 

　　註：28歲「印堂」在兩眉之間。25歲「中正」位置在「印堂」之上。

 

 

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