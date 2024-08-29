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29/08/2024

玄學面相 | 從面相可看出生育能力、生仔定生女？人中有十字紋代表子女緣份怎樣？人中歪斜小心生產過程不順利！

#玄學 #面相 #風水玄學
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　甚麼的相表示對人口有「重大貢獻」呢？

 

　　處暑剛過不久，仍然高溫。

 

　　我這位朋友正在地盤工作，於鋼筋水泥木塊泥漿之間遊走，可見體力和耐熱能力非凡，簡直是「生存者」真人騷的料子。

 

　　她身體好的另一明證，是多產，老公要「追仔」，她生到第六個才是男丁，她真應該得到政府的表揚！

 

　　甚麼的相表示對人口有「重大貢獻」呢？

 

　　多產相的端倪在面上一個毫不起眼的地方，就是人中，即鼻頭到上唇之間的凹陷坑位，據悉是任督二脈交匯之處，天地萬物皆因陰陽交匯而成，任脈為陰脈之海；督脈為陽脈之海，因此人中是人體的陰陽交匯點，在相學上與子嗣有密切關係，能顯示生殖能力，並某程度喻示中晚年運程和與子女的感情：

 

一、    人中不明顯：主腎氣不足，古說認為難有男丁，但現代科學昌明，又未必如此，但傾向生女。性格方面，不容易控制自己的脾氣，而且做事比較散漫，中晚年運勢不佳，宜在積極、獨立、向上等方面努力，以扭轉頹勢。

 

二、    人中深長：即輪廓清晰、凹坑清楚的，這些人能量充足，容易有子女，而且具拼搏精神和恆心毅力，中年事業會蒸蒸日上，晚運多福。

 

三、    人中歪斜：反映子宮屈曲、或偏左偏右，生產可能不順利，要特別注意。

 

四、    人中有橫紋或中間有癦痣：這是家庭不和的象徵，與子女有代溝，而且會被下一代拖累，不是要替他們收拾殘局，就是有財務糾紛。

 

五、    人中有十字紋：這種人追求精神上的滿足、熱衷宗教，個性孤高，和子女的緣份較薄。

 

六、    人中赤紅：性格好鬥，常和人爭一日的長短，易惹是非、甚至官非，家庭自然難和睦。

 

七、    人中有針紋：古訣：「人中有一條線，有子也難見」，即與子女無緣，也可能是領養孩子，或者子宮、腹部做過手術。

 

八、    人中下圓而鬆弛，先生女；若下尖而緊深，先生子。不過現代有避孕，所以準確性會受影響。

 

　　我這朋友人中深、廣、長，難怪精力過人、子女眾多，而且家庭美滿，氣氛融洽，常常兩枱麻雀、一室笑語，兒女又都孝順、自發進貢，但她就是不想在家享清福，寧願在烈日下親自落實自己的設計藍圖，魄力驚人呀！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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