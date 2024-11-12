  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
職場
玄來更精彩
小薯茶水間職場英語教室行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

12/11/2024

特朗普當選美國總統有玄機！九運不是旺中女嗎？為甚麼他今年生肖逢沖，仍入主白宮？遇襲應血光之災反而有利？未來幾年施政暢順、行大運？

#玄學 #美國總統大選 #八字 #特朗普 #美國 #總統
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　難道是九運敵不過狗運？

 

　　九運旺中女，有入以為賀錦麗有機會入主白宮。而特朗普屬狗（戍），今年是龍（辰）年，辰戍沖，有人認為不利競選。

 

　　如今，攪完一場「大龍鳳」。選前民調有些顯示賀錦麗些微領先，結果輸了一大截。

 

　　我恭賀好意先生貼中，他篤定地說：

 

　　「好簡單，古人講龍飛鳳舞」，無提「鳳舞龍飛」，唔會乾坤混亂、上下不分，老特屬狗有Ｄ好運氣。」

 

　　今年九月，好意先生已預測特朗普會贏，論據是：

 

　　（一）今年立春八字缺金，賀錦麗的姓名，賀中藏「貝」，即是錢；錦字金旁，都屬金，所以爆了出來、搶了風頭，但只是放一輪煙花，便歸沉寂。

 

　　（二）特朗普龍年雖是生肖逢沖，但已經歷了一次中伏、一次幾乎遇襲，應了驚恐和血光之災。中搶那次更危險，子彈差點就穿過他的腦袋。好意先生認為龍年反而有利老特，因為龍屬乾，利男性。所以會贏。

 

　　特朗普雖然當選了，但還要面對不少官非訴訟，他會穿著橙色囚衣在監倉直播執政情景嗎？不會。因為從其八字用神來看，他正在行運。

 

　　他目前涉及四宗刑事官司，包括兩宗聯邦案件，即干預2020年大選案、和「密件門」案（他被指控不當處理涉密文件）。在州法院的層次，他被控干預佐治亞洲2020年大選。還有香艷的「封口費」案，傳他於2006年與色情電影女演員Stormy Daniels有染，而他的私人律師米高．科恩在2016年美國總統選舉前和她簽了保密協議，以130,000美元作「封口費」，科恩本來不認，但一個月後便公開承認了。特朗普最初否認知道這項交易，但約一周後，其新律師朱利安尼又表示這筆費用已在競選費用中報銷，即這醜聞同時引發了道德和法律爭議，涉及有關支出是否違反了聯邦競選財務法。

 

　　現時特朗普當選了，有關他的指控，無論定了罪與否，都會面臨挑戰，每天都有新發展，但他應該安全脫身的。

 

　　一位我很敬佩的子平高人推算過他的八字（都係靠估，因為時辰是猜的），用神為木火土，今年甲辰，屬木土，所以他重返白宮應無懸念，2025是乙已年，為木火年，2026丙午年，一柱是火，2027年屬丁未，火土年，這幾年內特朗普施政會通行無阻，可以盡情發揮。我們且看這渾身是火的狂龍如何呼風喚雨，反轉世界！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

我要回應
更多玄來更精彩文章

你可能感興趣

#玄學 #美國總統大選 #八字 #特朗普 #美國 #總統
更多職場文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普團隊出爐

14/11/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk