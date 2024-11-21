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21/11/2024

玄學面相︱戴妃、林黛不得善終面相共通點︰三白眼！眉濃目露兼三白眼易鑽牛角尖？ 會否遭逢厄運，還看這一點！

#玄學 #戴妃 #玄學面相 #林黛 #三白眼
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　有一個相學特徵與生死掛勾，顯示可能因一時衝動而自殺、或因經常太「揚」而被殺，這凶兆就是三白眼。

 

　　三白眼分上三白和下三白，以後者較常見，下三白即曈仁靠上露出左、右、下三方的眼白。

 

　　這在普通人的臉上，會製造一是凶（當表情認真時），一是呆（當木無表情時）的印象。但在漂亮的而孔上，卻會令人覺得她迷失、落寞，從而產生我見猶憐的好感。

 

　　近代最眩目的皇室成員戴安娜便是一例。雖然她得不到丈夫和夫家的愛錫，但論民望與輿論，真是萬千寵愛在一身，可惜36歲便魂斷巴黎。

 

　　有關她被暗殺的傳聞一直甚囂塵上，還傳與英國軍情王處（MI5）扯上關係。

 

　　2017年1位自稱是該處前特務的John Hopkins 在ScreenHoopla.com 爆料說:「我殺了戴安娜王妃。」

 

　　這位八十歲的病榻老人臨死前稱，他由73至99年多次參與軍情五處的暗殺行動，王妃是他唯一下毒手的女性。

 

　　此說當然沒有證據，但英國王妃遭遇不測是事實。

 

　　東方美人的例子則有林黛，她是上世紀五六零年代紅極一時的四屆亞洲影后，還嫁了家勢顥赫的雲南省長（俗稱雲南王）龍雲的五公子龍繩勛，但三十歲時卻自殺身亡。

 

　　她和戴安娜都有下三白眼，也都不得善終。

 

　　但是否所有具此特徵的人都會「死於非命」呢？又未必喎！最關鍵要看眼神。

 

　　兩位美人皆眼大、眉濃，而且眼神都很「露」，有這種組命的人容易鋒芒太露，思想有時偏激、行為有時衝動、有點「牛脾氣」，容易把心一橫。

 

　　那位自稱是英國前特務的老人透露：王妃知道太多秘密，她與皇室素有嫌隙，隨時可能大爆內幕。他此說當然亳無實據，有人指是純屬杜撰，但戴安娜曾經在媒體上率性地批評王室，也顯露了其「唔識撈」的性格。

 

　　林黛也一般剛烈，1963年，她「去到盡」尋死，同時服食過量安眠藥及開煤氣，據說只因家庭小事。

 

　　坊間流傳一說是當天她在片場，被一位平日與她有積怨的導演奚落：「你還神氣甚麼？你已經一天不如一天地走下坡了。」林黛登時大哭，回到家中，還是氣在心頭，因此和丈夫因傭人小事而吵了一頓，當晚就雙料自殺。

 

　　兩位絕色美人都眉濃目露，又兼三白眼。這種人容易走向極端，若換了一個眼神平和的人，處事方式可能會圓融得多。

 

　　眼大眼靚是上天的恩賜，但切忌附帶三白眼，就算有此「贈品」，也要努力管控情緒，忍一時之氣，換來海闊天空。如此則可盡用自己美目明眸，為幸福籌謀。

 

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