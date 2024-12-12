玄學面相︱從南韓戒嚴危機，看總統尹錫悅相學特徵！鴛鴦面極端思维、面大鼻小志大才疏、額傾斜思慮不周？青瓦台凶險格局影響國運

南韓六小時戒嚴的high drama，震驚全球。這危機的原因，是青瓦台的風水魔咒，還是尹錫悅的最後瘋狂呢？他這瘋狂在面相上有没有線索可尋？

先談風水，青瓦台的凶險格局是玄學界通識（詳見本欄今年的專題論述）。尹錫悅這次自編自導自演一齣政治鬧劇，惹來國民強力反彈并自己一身是蟻，如今面對彈劾和內亂罪的指控。

相信青瓦台對南韓的國運是有影響的。歷屆元首多不得善終，三個黯然下台、五個鋃鐺入獄，另一自殺一被殺。今次輪到尹錫悅嗎？

他的面相，也著實扛不住大局，問題在：

一、額頭傾斜：額頭主宰一個人的思維、邏輯、世界觀。額頭越斜，決定越快，思考也越淺，往往缺乏仔細考量，容易流於偏激、冒進、孤注一擲。今次尹錫悦的兵行險著，便是一例。

二、鴛鴦面：右眉高於左眉、右眼大過左眼、右耳低過左耳、右邊唇高過左邊唇。這種人做事没有平衡概念，想東想西側埋一邊。

三、嘴歪：嘴唇不對稱，右高左低、右厚左薄，表示說話和行事都欠誠信，常想瞞天過海、掩耳盜鈴。

四、面大鼻小：他的鼻子約佔面部五份之一，比例太少，臉孔代表環境，面大棋局大；鼻子代表一個人的才能，鼻小即管治才能力有不逮（當然鼻子不是越大越好，要配合面型和其他五官，但太小肯定非人才）。

五、眉揚但欠氣勢：眉揚反映野心大；但眉短，會衝動；眉淡，傾向即興，再結合面大鼻小，就是志大才疏。

他上任以來，一直是非纏身，最近民望跌至13%的新低，其妻金建希涉嫌行賄、干政、操縱股價、偽造文書、違法經營、騙保險金……等等。他多次行使否決權，阻止調查，讓她脫身。這次戒嚴，有傳是為了避免愛妻被起訴，此外他又曾讚揚獨裁者全斗煥，暗示自己也想隻手遮天，這次宣佈戒嚴更是一場沒有政治智慧的豪賭，結果一敗塗地。

青瓦台的風水是不吉，但尹錫悅也是不智。風水凶應本來已蠢蠢欲動，加上他又送自己一程，完美配合！