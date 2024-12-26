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26/12/2024

蛇年影響國家民生布局？蛇年生育率會跌？談重龍輕蛇迷思，屬蛇與父母關係好

#玄學 #生肖 #蛇年
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　生肖竟然影響國家的佈局！龍年多人生育，蛇年生育率應該下跌，但蛇年其實活得比龍自在，和父母的關係亦較順滑。

 

　　生肖竟然影響一國的政治、經濟、民生佈局！

 

　　原來人們對生肖的看法，會直接左右他們會否在某些年份生育。現代人越生越少，要生就揀靚年份生。

 

　　龍年肯定是靚年份，這可能短暫地抗衡近年生育率每況愈下的走勢，但亦有人擔心明年是蛇年，中國人普遍認為蛇並非一個特別出色的生肖，所以預計明年生育率會偏低，這就影響了政府在多方面的佈局。

 

　　人們多重龍輕蛇，但蛇是不一定比龍遜色很多呢？

 

　　首先談談成功程度，財富是用來量度成功的重要標杆，根據2022年胡潤中國首富榜，前十名首富的生肖排名如下：

 

1. 豬

2. 馬

3. 龍、猴

4. 蛇

 

　　賺錢最多又最識歎的是豬，其次是衝刺力猛、遇到好運便來風而起的馬，跟著是尊貴的龍和好動的猴，雖然蛇只拿到個「梗頸四」，但在現實生活中，蛇往往活得比龍好，因為龍常注意有沒有人注意自己，他們每到一個場合、或出現在任何人生舞台，務必要成為眾人焦點，做事做人、做情人老細，都要第一，好鬼辛苦。

 

　　蛇就無你咁好氣，行出嚟自然光彩奪目，亦不理你注意誰，他們我行我素，做人做事又堅有選擇性，不喜歡的人和事，一定閃開。反正有人欣賞，蛇仔蛇女有過人魅力，主要由於亮麗的外表和神秘的性格，蛇族有自己運行的軌跡，他們不讓你知道的事，你永遠也沒法知道，所以在大部份時間，他們都能掌控自己的生命，用自己的好惡、節奏去構建人生。

 

　　龍呢，貴為九五之尊，一出世父母就希望他們有龍的出類拔萃、獨步武林，所以會日夜操練，雖然他們的確贏在起跑線，但龍族個性剛烈，到某一個時期就會「自由行」，不是明目張膽地反叛，便是陽奉陰違，因此龍仔龍女並不容易教。

 

　　由性格又可引申到面兩代關係。

 

　　蛇沒有龍的包袱，性格自給自足，不需要別人的認同，不理世俗眼光。由於蛇比較靈活，他們會用自己的辦法來解決問題，或者索性一走了之，所以做人沒有龍那麼累。脾性也沒有那麼剛烈，他們不同意你，一聲不響就算，不會同你拍檯，而且蛇比較戀家，龍想飛天、蛇喜蛇竇，蛇仔蛇女表面很cool，其實很忠誠，由於他們選擇性很強，對於重點選擇了的家人或朋友，可以一生一世。

 

　　我認識一條蛇仔，孝順得不得了，自己食幾十元的茶餐廳碟頭飯，卻樂意請老媽子星期天去吃六十元的午餐，祇因她愛吃高檔日本菜，當然，他是企業家，搵到又捨得！

 

 

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