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02/01/2025

2025年初六氣場混亂，非開工吉日？初九、初十上班有著數，年尾大掃除、還神、團年好日子參考詳情

#玄學 #打工仔 #玄學風水 #薯茶水間 #蛇年 #開工吉日
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    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　蛇年開工日非常吊詭。

 

　　蛇年農曆年假後上班第一天，年初六，碰巧是立春，而立春又碰巧是晚上亥時（十時十一分）才開始，這就衍生出一個大問題了。

 

　　立春、立夏、立秋、立冬的前一天，都是四絕日，絕即是無生機啦，在絕日上班，事業無機，真係大吉利是！

 

　　所有四絕日都大事不宜，因為在兩個季節之交，氣場混亂，影響人的情緒和思緒，容易做錯事。在相學而言，這些日子會出現奇怪的現象，人們的氣色會比較矇矓模糊，須待立春正式來臨才開始清晰，就像一副啤牌在洗牌之中，局面未明。何況立春前後，兩年的磁場在變動、氣色在交替，有些人會大變；有些人只是微調。總之，立春前24小時，是灰色地帶，宜靜不宜動，任何重大決定，都要hold住，如果以此為一年工作運的開始，實屬不智。

 

　　為避免蛇年開工便搬石頭砸自己的腳，就要揀個好日子。

 

　　蛇年的八字：

年　　乙（木）　巳（火）

月　　戊（土）　寅（木）

日　　癸（水）　卯（木）

時　　癸（水）　亥（水）

 

　　乙巳年宜順應旺木之勢，以陽光解春水之寒、再以土壤洩秀。

 

　　年初六灰濛濛，翌日初七無火，無著數，年初八，乙巳日，地支與立春八字時柱冲（巳亥冲），亦不宜。宜考慮：

 

（一）年初九　新曆2月6日星期四

（二）年初十　新曆2月7日星期五

 

　　至於龍年埋尾，可參考以下日子：

 

大掃除、還神

 

　　年十九　新曆1月18日星期六，丁亥日，地支寅亥合（2024年立春八字月柱地支為寅木，八字用神為木火），祭祀、祈福、掃舍都可以。

 

團年

 

　　年廿六　新曆1月25日星期六　甲午日，一柱木火，上吉。

 

　　切記不要在年廿七（新曆1月26日星期日）團年，是日為破日，容易破壞關係、影響和諧。

 

　　年廿八、廿九（今年沒有年卅），兩日五行都是半火半金，好壞參半，與龍年立春八字唔啱key，年廿八寅申沖，廿九兩申劈木，但現代人講求方便，可能無你咁好氣。

 

　　擇好日、好辦事、事事易喔！

 

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