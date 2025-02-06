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06/02/2025

九運屬火：DeepSeek顛覆科技示範火中之火，美國山林大火、戰爭與創新突破引領火象開局！

#玄學 #DeepSeek #風水 #九運
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　DeepSeek「深度尋索」真是深度體現了九運的風風火火！

 

　　2024是九運開局之年，為期二十年。

 

　　九運屬火，有突然、顛覆、破壞的特性，但同時也代表生機（如太陽光照大地、篝火溫暖人類）、在限制中求突破、在競爭中得勝利。

 

　　去年一開局，就顯示出火的許多特性，如：

 

1.    顛覆：DeepSeek 橫空出世，令中美的科技戰可能變天。

2.    破壞：如美國洛杉磯的山林大火，是南加州歷史上最慘烈的天災。

3.    戰爭：去年烽煙四起，龍年尾特朗普又揚言要奪取格陵蘭島和巴拿馬運河，或者興起吞埋加拿大。

4.    創新：馬斯克的Space X研發了「筷子夾火箭」回收技術，令人腦洞大開。

 

　　去年真是絕無冷場，DeepSeek更是熱中之熱。它在十一月推出的Janus-Pro已技驚四座。今年一月，其最新模型閃亮登場，再經加州大學柏克萊分校發表「AI模型表現排行榜」品題，認為它可以媲美OpenAI 的最新模型，隨即爆紅，在股市、科技界、甚至政界，都激起千層浪。

 

　　DeepSeek 是國內初創、高效開源，集齊平、靚、正、快的市場亮點，它在許多方面示範了火運的顛覆性：

 

1.    創新科技：其先進的深度學習模型，能處理超過100種語言，並在複雜任務中實現95%以上的準確率，遠超傳統AI系統。

2.    成本低廉：有說它僅以十分之一成本，已達到龍頭巨企OpenAI GPT 系列的複雜計算功能。這就將號稱五千億美元資金的Stargate 巨無霸項目晾在那裹，非常尷尬。

3.    功能卓越：它支持文本生成和分析，並能處理圖象、音頻和視頻，提供逾50種功能模塊，還能作複雜的計算。

4.    沖擊股市：它的出現導致多家科技巨企股價下潛，英偉達一日跌了17%，市值蒸發四千億美元（大約不見了一個騰訊）美股七雄亦全線下挫。

5.    撼動全球芯片市場：這國產初創在如此惡劣的形勢下（中國被華府在芯片的供應和技術上卡脖子），仍能逆境突圍，令全世界都跌了眼鏡。

6.    實現AI平民化，連我這個科技盲都下載了它，並在新春期間和它風花雪月：

 

　　「請替『春迎百福』接下聯。」我提出要求。

 

　　「戶納千祥。」

 

　　「太傳統了，來個創新的。」

 

　　「日笑三餐。」

 

　　「太攪笑了，要文雅點。」

 

　　「家聚萬歡。」

 

　　「這個俗氣，寫個清新的。」

 

　　「夢啟新程。」

 

　　最後這答案雖然特別，又似乎欠些人間煙火，不過無謂再折騰它了，收工。但它的墨水明顯多過許多人，連平仄都照顧到。

 

　　大家多把握九運帶來的新意和逆轉吧！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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