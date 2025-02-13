玄學面相︱從大S徐熙媛面相見一生情深緣淺︰如湮似霧眼神、精緻尖削下巴情路披荊斬棘

有些人需要愛情，就像需要氧氣一樣。

憑「流星花園」爆紅的徐熙媛（大S）突然病逝。其一生星光燦爛，情史更豐多姿，在情路上披荊斬棘、在愛海中乘風破浪，在現實中演活了一個為愛而活的女人。

她的相完全流露出對愛的沉醉：

一. 眼神如湮如霧



這雙帶著笑意，又充滿水光霧氣的眼睛，看世界只看到愛人，若一天不戀愛，生命便變得沒有意義了。這種眼神帶很強的夢幻感和渴求，需要永遠在愛的滋潤中。因春風沉醉，所以勾魂攝魄，她看著你，就像發放愛的呼喚，桃花盛放。除了吸引異性，還勁吸粉絲，在娛樂界容易大紅大紫，但在人生中容易大起大落。



這矇矓的眼神亦可能代表感情多變，往往不是長壽的特徵，一代天嬌瑪莉蓮夢露，眼神就如夢如露，也未得享天年。

二. 下巴精緻尖削



下巴尖尖的美人胚子，在感情上非常倚賴對方，需要對方嘘寒問暖、愛在心中、捧在手上，這種倚賴性和不安全感反映在她不斷要對方寵愛和關懷。相對而言，面方的人自給自足、耐得住孤單。面尖的人則對「我寂寞、我凍」完全缺乏免疫力，亦因此可能不斷Fall in and out of love.

大S在情場的緣起緣滅是娛樂版的追蹤材料，徐熙媛公開的戀情有五段，男主角都知名：

一. 「黑人」陳建州，交往七年，再見亦是朋友。

二. 現任丈夫韓團「酷龍」成員具俊曄，後因男方公司干預而分開。

三. 「流星花園」的配角藍正龍，當時她已是一線紅星，卻深深被這陽光男孩吸引住，主動追求，情牽四載。

四. 周渝民，兩人由「兄弟」變為戀人，兩年玩完。

五. 「京城四少」汪小菲，二人相識49日，只見過5次面便閃婚，十年後離異，因子女撫養和生活費的問題鬧上法庭。

正當她心煩又心傷之際，具俊曄再出現，重續前緣。他說自己前世一定是拯救過地球，此生才娶得如花美眷，兩人婚後頻頻甜蜜放閃。

經歷了愛情跌宕，徐熙媛凝鑄了愛的智慧：

「很高很高的溫度，才能讓玉米開成花朵。

很多很多的練習，才能讓愛情煉成幸福。」

她的豁達，也令人懷念。

徐熙媛說過：「我最想要的告別式，就是要開心、歡樂，大家喝我最喜歡的香檳，吃好吃的東西，大家來了，千萬不要哭喔。」

愛過，不枉此生！