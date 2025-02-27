蛇年乙巳年易「趴街」：女士穿闊腳褲、斗零踭涼鞋高危，出門小心留意家居五黃位，避開跪跌之象！

今年「乙巳」年，這兩個字的形態，都有跪跌之象，所以本年大家要小心行路，否則容易PK！

有位男士新春期間在家中hea，一手發短信祝福賀親友，一手伸到遠一點的茶几上抓果仁，竟然整個人從梳化滑下來，打翻了全盒，他企圖執拾，誰料再撻一次，孖跌！幸好只是皮外傷。

要避免應了跪跌之象，宜注意以下幾點：

一、小心時尚衣物的陷阱

有位靚女朋友新年穿了新流行的闊腳褲，瀟灑神氣地出門，誰料手機響起，她一面在大手袋中「撈」電話，一面落樓梯，結果自己踩著自己的褲腳，整個人「轆」了下來，一隻腳趾骨裂了，做了鐵柺美女！

二、不要為性感或方便而「犧牲」

女孩子為了增高、婀娜，會穿鬆糕鞋、「斗零踭」；炎夏為了令長腿一氣呵成，並展示花了數百元美化的腳趾甲，會穿「妾侍屐」，講求涼快的人會穿涼鞋，這些或方便或性感的鞋類，可能會在這跪跌之年送你一程。

三、交流也要睇路

朋友和妻子正熱烈辯論一個題目，在商場遊蕩時展開駡戰，一不留神，踢到一張小櫈，整個人趴在地上，他爬起來覺得沒有甚麼事，繼續雄辯，晚上胸部劇痛，飛車到醫院，醫生說斷了一條肋骨，若不是及時送院，可能插傷肺部，算係執番條命！

四、任何時刻要有一隻空的手，有扶手一定要揸住

靚太去遊埠，在南非下機時，因一手拿衣服，一手拿手袋，在飛機與登機梯接口不平場處捽了一交，額頭流了很多血，縫了八針，幸好傷口位置是18和21流年部位，她剛好是兩歲數加埋，又沒有事業，這樣破相可算幸運，但貼著大塊紗布過正月，她大嘆「樣衰」（痛唔緊要）。

五、留意家中五黃位置

流年風水今年災星五黃飛到東北，這凶星代表意外災劫，大者舟車意外，小者撞瘀跌傷，這位置：



a. 忌動土



b. 忌動，例如有風扇、空氣清新機、抽氣扇等



c. 忌有燈



d. 忌紅色物件如揮春、紅色咕（口臣）等



e. 宜乾淨

都市人匆忙又放肆，上文提及的例子，都是為食、為靚、為玩、為拗……等被迫「貼地」，大家今年在街上會見多了拿拐杖的人。若能嚴守以上「防跌指引」，可保OK、避色PK！