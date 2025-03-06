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06/03/2025

家中也有「刀劍煞」？旅遊紀念品和家中利器要小心擺放，易生爭執做事遇阻滯，甚至扭傷跌倒！

#玄學 #利器 #刀劍煞 #風水
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　生活本來不容易，所以「觀音借庫」萬人空巷，人們相信飛來的橫財，卻偏偏沒留意風水上的飛來橫禍。

 

　　香港有不少旅遊狂兼購物狂，到世界各地都不忘大買紀念品，以示曾到此一遊，他們到日本、歐洲或國內古蹟有時會購買武士刀或各式匕首，覺得很有型，但放在家中則可能自招不吉。

 

　　有說古劍或古武器可以鎮邪，但又衍生另一堆問題：

 

1.    現代的居住環境有那麼多邪可鎮嗎？

2.    若真是古劍，很可能在古戰埸上沾了血跡「更容易惹來靈體，那是本來無穢物，何必惹麻煩？

3.    若是現代製品，不知有多少僻邪作用？而且現代人又熬夜、又愛凍飲、又少晒太陽，陽氣已嚴重不足，恐怕未收拾邪靈，自己已先被修理。

 

　　如果真買了稀世奇珍，自己愛不釋，要朝夕相對，也要注意： 

 

a.    切忌放在睡房或洗手間，因太貼身而且時間長。

b.    不要懸在門楣上（香港地方淺窄，有些人會選擇掛在客廳通往睡房的入口上），這樣子是出捱一刀、入捱一刀！

c.    莫擺在樓梯口，道理與b同。

d.    鏡子對面也是大忌，因為刀劍煞會雙倍奉送。

 

　　還有，家中用的刀剪利器必須留意，用完最好放入櫃桶，而且刀鋒要向外。這些常用利器其實比刀劍紀念品的傷害更「深入民心」，因為裝飾性的武器絕大部份未開鋒，而家用的則鋒利無比，殺傷力也更大。無論如何，刀劍或利器暴露在外，小者影響家人感情，易生爭執，或做事無啦啦遇到阻滯、被小人殺個措手不及、功敗垂成；大者扭傷跌倒，甚至骨折。要受皮肉筋骨之若。

 

　　有一個上世紀的個案：某大宅建成後，入住者常常患上頑疾，一個接一個，於是請風水師來審視，他細觀巒頭理氣，都屬上佳，唯獨發覺一條柱有古怪，說要保家宅安寧，必須拆柱，主人也言聽計從，破柱之後發覺內藏一把刀！真不知有甚麼仇怨，竟然咁大整蠱！

 

　　現代建築商當然無你咁得閒，建屋送刀！但港人旅遊歸來，戰利品武器容易變成「自製炸彈」，而匆忙的煮婦或煮男可能忽視刀剪的擺放，因而引至禍從而降！

 

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