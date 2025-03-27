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27/03/2025

玄學面相︱耳兜易散財？杜月笙黑幫傳奇第一人︰耳大耳兜、眼睛有神配濃眉，膽大心細裊雄之相

#玄學 #玄學面相 #裊雄之相 #耳兜 #杜月笙
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　裊雄有特質——勇悍、果斷、慷慨、冒險。

 

　　杜月笙是民初青幫幫主，被江湖譽為「三百年幫會第一人」，他由黃金榮旗下一個小隨從，一路過關斬將、屢建奇功，最終冒升至上海灘霸主。

 

　　他的面相真有裊雄典範：

 

一、眉濃眉飛揚：有英雄感、要做大哥。行事狼、快、絕。

 

二、眼神有內涵：年青時銳利；年長時陰沉。

三、耳大耳兜：

 

a. 耳大：耳大的人特別吃得開，據悉蔣介石評價上海灘三個黑社會大佬時說：「黃金榮貪財、張嘯林善打、杜月笙會做人。」杜月笙手段漂亮，廣交天下英雄，對軍閥士豪、名人商家，都禮遇有加，傾力相交，因此左右逢源。

b.耳兜：　

1. 出身寒微：耳兜的人多來自基層或家道中落的家庭，杜月笙早年父母雙亡，只上過半年私塾，曾做過乞丐，但他以非凡的野心、聰明、冷血和氣量來建構他的江湖地位。

2. 可以反傳統、反道德：他在搶地盤和殺人換交情方面，從不手軟，曾幫助蔣介石弄死自己的師叔汪壽華，從此他在蔣的扶持之下，搖身一變而成「上等人」曾出任中國通商銀行董事，氣勢一時無倆。

3. 易散財：耳兜的人對金錢的看法異於常人，杜月笙說過：「存款無論多少錢，並不說明這錢是你的；當你把錢花出去的時候，才算。」他也真是以疏爽著名，就是在微時，已展現出過人的大方，一次他跟著當時的老闆娘林桂生去賭場，她先走，杜留下來，贏了很多錢，他把這筆錢全上繳給林桂生，她叫他留給自己用吧，杜將錢分了給自己的師傅、微時的學徙夥伴、曾經幫過他的朋友、輸過給他的賭徙等。林桂生知道後對他另眼相看、加以提拔。

 

　　他的理財觀念其實與其EQ很有關係。

　　新中國成立後。他南來香港。由於一生花錢如流水，死前據說只得十一萬美金，他把錢分給各房之後，命人把夾萬內一大堆借據燒掉，他不想家人去追債，解釋說：如果想還的，沒有借據也會還；不想還的，家人去追反會惹下殺身之禍。結果他的家眷後人都得保平安。

 

　　從前人認為兩耳兜風不是好相，近代則不同了，耳兜耳大，加上眼睛烱烱有神：代表膽大心細、有勇有謀，變成耳大耳兜，零舍勁秋！

 

　　（按：耳大耳兜、若不是配有力的眼神和骨骼，容易嗜賭或散盡家財。）

 

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