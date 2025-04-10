有一種男人不可以去「滾」！八字以「印」為用神︰對老婆內疚對情婦衰心軟不能自拔

八字用「印」的男士，千萬不要去「滾」。

一次都死！

先說個案，再交代何謂八字用「印」。

我一位女朋友的閨密雅婷差點要崩潰了，拍拖八年，但結婚前一日，準新郎失了踪，原來他被禁錮了。

他不是在KK園，而是在一個女子家中。

當時家人正在急得像熟鍋上的螞蟻，雅婷突然接到一個陌生女子來電。

「妳男朋友而家喺我度，妳唔使諗結婚喇，我唔會俾佢走嘅。」

此時男朋友搶過電話說：

「雅婷，妳俾啲時間我，婚禮可能要改期。」

「究竟發生咩事？」雅婷不知所措。

「男友答：我頭先接到佢媽咪電話，話個女要生要死，叫我過嚟氹吓佢。我到咗之後，佢就唔俾我走，佢話如果我踏出門口，佢就死比我睇。」男友答。

原來這女子和男友曾有一夜情，覺得是「筍盤」，知道他要結婚，就纏住他，以死相迫。

兩個女人跟住「講數」，結果是婚事吹了。

這對準新人是大學同學、初戀情人，拍拖八年，已經聯名供樓，誰料殺出一個瘋癲女子，八年情不敵一夜情。

事出突然，女朋友和雅婷的朋輩當然在群組上議論紛紛：

「而家乜嘢年代，一夜情係你情我願噃，個男人需要為此埋單咩？」風流種子掀起話題。

「呢個男人就係會，我睇過佢副八字，本性忠厚，所以肯孭飛，因為八字用『印』。」這群組中一位八字研究者指出。

「乜嘢叫做八字用『印』呀？」

「根據一個人嘅出生年月日時，就可以排出四柱八字，每副八字都要搵出用神，即係What makes it tick？用神可以係正官、七殺、印星、財星……等等。以『印』為用嘅人，讀得書，待人和藹，非常孝順，有感恩之心。但係千祈唔好去『滾』，佢就算去夜總會逢場作興，結果都會想救小姐出火炕，因而自己跌落深淵！今次呢個男人，就係衰心軟，先至被禁錮，誤了大好姻緣。」

「八字用神咁大影響㗎？」

「八字命理係有邏輯嘅，性格決定命運，因為不同性格嘅人會作不同選擇。如果八字用『七殺』，個人好強悍，無可能落叠。如果用『正官』，為人非常理智，規行矩步，絕少惹不正桃花。偏偏係用「印」嘅人，心地善良，尤其是印多、印強、桃花旺嘅就更麻煩，「滾」完對老婆有罪惡感；對情婦又有責任感，攪到自己一鑊泡。」

愛情真脆弱，八年心心相印，抵不住八字用印！