  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    關稅戰
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
玄來更精彩
小薯茶水間職場英語教室行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

24/04/2025

玄學面相︱人工美女嫁入豪門不成面相露玄機？眼大好動好玩、嘴邈邈性格功利難相處

#玄學 #豪門 #民間智慧 #玄學面相
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　好一個「以目標為本」的美女，祇想做豪門闊太！

 

　　她有非常清晰的targets：

 

　　1. 必須是富二代：因為富一代捱過，出手當然理智點；富二代就豪爽多了，橫掂有老豆印銀紙。

 

　　2. 瞄準二手市場、她已經34歲了，雖然比何太年青，但也意識到自己的保鮮期開始瀕危，二手市場應該是條好賽道。

 

　　3. 兩個月內希望掘到金，至少試到有冇金！

 

　　她利用最快速的美化技術 —— 整容，把自己「升呢」成日本動漫女主角，將大眼睛變得更大，又「進化」成鼻高、鼻尖、下巴尖的「超齡娃娃」。

 

　　我一個富二代朋友和她邂逅了。她也真有辦法，既有俏麗的（升級版）妝容，亮麗的戰衣、D級（改良版）身材、還有我這富二代朋友攪笑地形容為「胸襲」的Hello Kiss和「拜拜抱」等令男人神魂顛倒的技倆，兩人交往了個多月，美女不斷強調愛一個女人就必須「豪養」她，也得到適當的回應。

 

　　到了見家長時刻了，富一代第一個問題是問生肖。原來她屬狗（戌）、富爸爸屬（龍），辰戌這樣一沖，她已輸了在起跑線！

 

　　除了先天缺陷，還有後天缺失。原來富爸爸是玄學高手，察覺到她的身體語言有大問題。

 

　　事後他向兒子解釋美女未能入選「太子妃」的「死因」：

 

　　「我哋喺香港都算有啲名望，唔可以要一個嘴邈邈嘅心抱！咁嘅動相，失禮死人！」

 

　　飽閱世情的富爸爸補充說：「坊間有一首「三字經」，粗俗但有草根智慧，其中幾句有點相學基礎：

 

　　『人之初，口多多……眼大大，易學壞……嘴邈邈，打得少……』嗱！『眼大大，易學壞』係有相學根據嘅，因為眼大嘅人好動、好玩、喜歡試新嘢。佢對眼就夠晒大，佢話自己有個18歲嘅女，但就唔知個女嘅老豆係邊個，咁即係同一時期有多過一個性伴侶啦。咁都算咧，人誰無過，坦白從寬，但係嘴邈邈呢個動靜，就真係罪無可恕，根據我嘅社會經驗，咁樣嘅美女憎人富貴厭人貧，非常功利同計較，極之自我中心，喜歡晒冷，冇料又自覺高人一等，一定好難相處，係麻煩製造者。我唔揀佢，係救咗你、亦救自己，因為佢一入門，就會家無寧日。」

 

　　人工美女的「升级裝備」和奮勇手段，都敵不過傳統玄學和民間智慧，結果功虧一簣！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多玄來更精彩文章

你可能感興趣

#玄學 #豪門 #民間智慧 #玄學面相
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

蔡金強專訪 | 中美「開弓沒有回頭箭」，人幣拒兌美元大貶（有...

02/05/2025 15:07

關稅戰

中國奮進、美國自殘，強弱逆轉

02/05/2025 08:17

大國博弈

高息定存 | 中信銀行全線上調存息，招商永隆快閃6個月3.2...

28/04/2025 15:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk