玄學面相︱人工美女嫁入豪門不成面相露玄機？眼大好動好玩、嘴邈邈性格功利難相處

好一個「以目標為本」的美女，祇想做豪門闊太！

她有非常清晰的targets：

1. 必須是富二代：因為富一代捱過，出手當然理智點；富二代就豪爽多了，橫掂有老豆印銀紙。

2. 瞄準二手市場、她已經34歲了，雖然比何太年青，但也意識到自己的保鮮期開始瀕危，二手市場應該是條好賽道。

3. 兩個月內希望掘到金，至少試到有冇金！

她利用最快速的美化技術 —— 整容，把自己「升呢」成日本動漫女主角，將大眼睛變得更大，又「進化」成鼻高、鼻尖、下巴尖的「超齡娃娃」。

我一個富二代朋友和她邂逅了。她也真有辦法，既有俏麗的（升級版）妝容，亮麗的戰衣、D級（改良版）身材、還有我這富二代朋友攪笑地形容為「胸襲」的Hello Kiss和「拜拜抱」等令男人神魂顛倒的技倆，兩人交往了個多月，美女不斷強調愛一個女人就必須「豪養」她，也得到適當的回應。

到了見家長時刻了，富一代第一個問題是問生肖。原來她屬狗（戌）、富爸爸屬（龍），辰戌這樣一沖，她已輸了在起跑線！

除了先天缺陷，還有後天缺失。原來富爸爸是玄學高手，察覺到她的身體語言有大問題。

事後他向兒子解釋美女未能入選「太子妃」的「死因」：

「我哋喺香港都算有啲名望，唔可以要一個嘴邈邈嘅心抱！咁嘅動相，失禮死人！」

飽閱世情的富爸爸補充說：「坊間有一首「三字經」，粗俗但有草根智慧，其中幾句有點相學基礎：

『人之初，口多多……眼大大，易學壞……嘴邈邈，打得少……』嗱！『眼大大，易學壞』係有相學根據嘅，因為眼大嘅人好動、好玩、喜歡試新嘢。佢對眼就夠晒大，佢話自己有個18歲嘅女，但就唔知個女嘅老豆係邊個，咁即係同一時期有多過一個性伴侶啦。咁都算咧，人誰無過，坦白從寬，但係嘴邈邈呢個動靜，就真係罪無可恕，根據我嘅社會經驗，咁樣嘅美女憎人富貴厭人貧，非常功利同計較，極之自我中心，喜歡晒冷，冇料又自覺高人一等，一定好難相處，係麻煩製造者。我唔揀佢，係救咗你、亦救自己，因為佢一入門，就會家無寧日。」

人工美女的「升级裝備」和奮勇手段，都敵不過傳統玄學和民間智慧，結果功虧一簣！