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08/05/2025

玄學面相︱特朗普浮誇身體語言富攻擊性，愛指點絕不留情；新加坡總理黃循財眼神及步履穩，務實相格做事貼地

#玄學 #玄學面相 #特朗普 #黃循財
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　從玄學角度看，大國與小國的領袖當然有不同的相格。

 

　　老子《道德經》說：「治大國如烹小鮮。」旨在告誡大國統治者，在處理國家政務時，要如烹煮小魚，盡量小心從事，切忌開腔過度、不斷翻騰。

 

　　特朗普則示範反面教材，反轉全世界。

 

　　這智慧反而被非治大國的新加坡總理黃循財善用。他在現今國民經濟恐慌、急求避險的心態下，上周贏了一場漂亮的選戰。

 

　　去年五月，我看他剛就職的直播後，描述過他貌不驚人，卻勝任在夠「穩」：

 

一、眼神穩，緊扣住觀眾的注意力，不會左搖右擺。

 

二、步履穩，沒有足下生風，但清楚俐落。

 

三、身體語言沉實，沒有誇張的手勢，吸睛的幅度，但自然有說服力。

 

四、語言邏輯清晰，節奏明快。

 

　　當時有朋友說他鼻子有缺陷，山根較低。但我覺得這樣反而令他做事貼地，不是講演技，他的務實相格和鼻子配合起來，就是「夠使夠用」，事實證明，他穩健的政績在上周的大選中，為其黨帶來壓倒性的勝利。

 

　　特朗普則剛好相反，飛揚跋扈，野心爆棚，手段爆辣，除了以巨額關稅折騰全世界之外，還顛倒黑白，噏得就噏，他身體語言的缺乏節制、說話表述的缺乏邏輯，完全配合其輕浮狂燥、盛氣凌人的性格。

 

　　當他和「白宮群英」在國際媒體直播中「圍毆」澤連斯基後，沾沾自喜地說：This is going to be great TV （勁騷呀！）。可見他志在表演。

 

　　他的「動相」非常aggressive，擺明戰鬥格：

 

一、他喜歡張開雙手，像擁抱權力。而他肯定很喜歡做老細，無論是炒下屬的上司、還是搶別國資源的總統。

 

二、他和人辯論時，別人祇會轉過頭來，他卻整個人轉過身來，全面向著對手，是所謂的full frontal attack（正面攻擊）。

 

三、他想強調一點時，最習慣指指點點，這通常被視為一個不禮貌的動作，但當他在電視真人騷：＂The apprentice＂中負責炒人時，這動作就成了他的招牌，在他再當選之後，更加好用，以提醒全世界，我係「大佬」。

 

四、OK手勢，即大姆指與食指合攏，同時豎起其餘三隻手指。本來這表示確認一件事情，卻常被他用來分散注意力，記者明明問他某政策有沒有成效，他就大吹大擂，做這手勢以示「掂咗」，事實是交白卷。

 

五、手刀：示意手起刀落，絕不留情，這不祇是權力表徵，他還說得到、做得到，整個部門都給他剷起。

 

　　再回頭談「治大國如烹小鮮」，特朗普背道而馳，狀若老千、瘋瘋癲癲（註）。黃循財則踏實慬慎，穩穩陣陣。

 

　　觀乎兩人動相，是人是賊，真相大白。

 

註：他的行徑瘋癲，祇是極度施壓，不擇手段，並非真的瘋了。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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