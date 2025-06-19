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19/06/2025

玄學面相︱雙唇豐厚重物慾、重情慾，額斜兼窄思想極端，鼻子短小愛搵快錢

#玄學 #身相 #額 #面相 #雙唇
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　偶然看到網上推送的一則「慾海奇花」舊聞。

 

　　自由世界，搵錢方法五花八門，但如此豐滿澎湃地擁抱性慾和物慾的例子，實屬罕見。

 

　　英國 Nottingham的chloe十九歲時接受Daily Mail的訪問，照片中這位艷妝少女豪乳豐臀，一頭狂野的長髮，鬈曲地流瀉在巨乳上。腰粗，版黑色喱士内衣緊緊地裹著，大腿呢，祇可以用健碩來形容，還穿上粉紅色喱士襪頭的絲襪，一副「整裝待脫」的姿態，旁邊擱著她的「公事包」，內有各式尺碼的避孕套，BB油、性玩具……等等。

 

　　她說自己十七歲開始性工作，一晚能收到二千英鎊，她稱自己需要這樣豐厚的收入，才能支持她豪奢的花費，尤其是美容方面的巨額支出。

 

　　雖然在英國，付錢給十八歲以的性工作者是犯法的，但她在網上賣廣告，而這平台沒有查證她的年齡，她從事這行業已幾年了，她常以此自豪：

 

　　「我所有朋友都知道我做呢行，我亦話俾全人類聽，我唔覺得有乜唔妥。」

 

　　她明顯樂在其中，而且說同齡少女也陪人睡，不過是免費而已、言下之意是：你哋就傻啦！我就錢財性趣兼得呢。

 

　　這麼有個性的人辦！讓我們來見識一下她的相格：

 

　　身相：她身材豐滿到爆燈，胸奇大、臀奇豐，看來像一座肉山。

 

　　她這豐胸盛臀，有一派相學認為是性慾強旺的表徵。

 

　　所以從事這職業，可謂有先天條件和心理質素。

 

　　面相：

 

　　額斜額窄：長大時家庭環境應該不佳，處事往往欠理智，傾向極端想法和反傳統行為。

 

　　鼻子短小：喜歡搵快錢，沒有長遠打算，使咗先、玩咗先，其餘好少理。

 

　　雙唇奇厚：差不多達孖腸比例，中國相學認為上情下慾，即上唇厚是重情；下唇厚是重慾，但如此豐厚的雙唇是代表物慾、情慾均達「神級」。

 

　　雙眉飛揚：習慣自己主宰自己命運，非常適合有獨特見解的個體戶。

 

　　在這個花花世界，人慾滾動、財也滾動，她找到了一個「雙贏」的職業，為現代浮世繪加添濃色艷彩！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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