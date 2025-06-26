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26/06/2025

前世今生之謎︰西藏拉姆拉措湖能知三世，誠意與緣份朝聖之路

#玄學 #西藏 #藏傳佛教 #玄學.前世今生 #朝聖 #拉姆拉措湖
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　你信有前世今生嗎？西藏有一個聖湖，有緣人可以從湖水中看到自己的前生、甚至來世。兩個香港人的經歷：一個看到、一個看不到。

 

　　前世今生之謎，可以在水中揭曉……

 

　　甚麼水呢？

 

　　天神的湖水。

 

　　那裏去找呢？

 

　　聖湖。

 

　　那個聖湖呀？

 

　　拉姆拉措湖。（藏語意為「吉祥天母湖」）

 

　　這湖在那裏？

 

　　在西藏曲科傑叢山之中（註）。藏傳佛教僧團在追蹤活佛轉世的線索時，都來這裏觀影，因此也有信眾到此湖找尋前世來生的答案。

 

　　這湖容易去嗎？

 

　　難！

 

　　有人在那裏真看到前世嗎？

 

　　有。

 

　　可信嗎？

 

　　透露的人没有說謊的必要，而且他也因此去過「朝聖」。

 

　　事情和一位香港女孩子有關。

 

西藏拉姆拉措湖（圖片來源︰百度百科）

　　她特別瀟灑，脫離了「港女」的軌跡，隻身遠赴西藏，在半原始半文明的風景中，開了一間咖啡館，就此住了下來。後來她認識了一位藏族司機和一位導遊，從他們口中得知有這奇妙的聖湖，於是跟他們一起去「探險」。她一行人，包括其他旅客，幾經艱辛，到了這傳說中能知三世的聖湖。

 

　　眾人佇行立在湖邊，深深地吸入一口清冽的空氣，被眼前的美景震懾了。這裏的藍，彷彿有魔法似的，像在召喚著你。

 

　　湖水的湛藍、天空的蔚藍，被雪山上、白雲下的一抹嬌嫩淺藍隔住，互相呼應，凡人看了，頓覺澄明愉悅、空靈而療癒！

 

　　她在湖水中看到自己的前生，原來她是一只鹿，在原野上被獵人捕殺了。她看後一直在流淚、不斷流淚……

 

　　我向一位密宗信徒請教，他說的確認識有佛教徒在聖湖中看到前生的影像。我覺得這真是玄中之玄——從一泓碧漪就窺見奇蹟、飛越時空、遇到自己！這一池微波，盛載了千百年的記憶，水光空明、時空切換，奇幻朦朧……

 

　　敍事的人也虔誠地想去見識一下，但這湖許多時候結冰，很少開放，而且要坐很久車和步行很遠，還要小心高原反應，他排除萬難，結果到了聖湖，可惜甚麼都看不見，就如那女子的團友，也是無功而回。

 

　　這就真有點像愛情，除了誠意，還看緣份……

 

註：拉姆拉措屬高原山淡水湖，面積祇有一平方公里，位於西藏山南市加查縣「曲科傑叢山」之中，在城東北部。

 

　　藏傳佛教僧團在尋找轉世靈童時，都來這湖觀察示相、尋求神示。自達賴二世開始，找尋達賴喇嘛、班禪喇嘛和四大呼圖克圖（聖者）的轉世靈童時，都到這湖觀影，因此也有信眾來此，希望追溯前世、預見來生。

 

 

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