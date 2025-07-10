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10/07/2025

保住份工風水8大貼士︰椅背靠牆+財位整齊+忌有剌及攀藤植物，營造事業運強勁辦公環境

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　市面常有裁員、倒閉的消息。大公司「瘦身」重組，中小企奮力轉營。科技的狂飊又令人疲於追趕。有些職位甚至已被取代。

 

　　面對著或明顯或隱藏的危機，我們除了自己醒醒定定、不斷增值之外，還可以在環境學上下點功夫，改善磁場。

 

工作崗位要注意：

 

　　一、坐房的椅子一定要靠牆，切忌靠窗。不要讓自己的背部倘開，這樣容易「中箭」，而且缺乏靠山，沒有老細「照住」，勢孤力弱，如不能移動桌椅，最好封窗，若不可行，則至少要落簾。

 

　　坐在open plan office 的，就沒有多大可控的空間，你可以在椅背掛一件西裝褸（structured的、有墊膊的）。否則背部敞開，隨時有未可預知的力量或事情來襲，有這個buffer 至少希望頂住先。

 

　　二、有些人喜歡「綠化」自己的工作環境，以添生氣，但注意：

 

a.    不要放仙人掌類有刺盆栽，別以為這些植物顏色悅目，又可以鼓勵人逆境求存，其實尖刺植物首先就會「篤」親自己，容易在職場惹來是非口舌。

 

b.    爬藤植物也不適宜，會帶來工作上的拖延、阻滯、困難，和人際關係上的糾纏不清，甚至有官非訴訟。

 

　　三、吉位要乾淨整潔，今年正東是當運財星和喜慶星（升職加薪）飛臨之處，一定要執拾企理，又官星（事業星）在正南，也宜明亮光潔。有些人的寫字樓如垃圾堆，這樣官運財運等好磁場都沒法進來！

 

　　家居方面，其理如一：

 

　　一、床頭必須靠牆，沒有床頭或沒有靠牆即沒有靠山，不只份工危危乎，更會手足嚴重受傷，分分鐘要休息數月，不知份工會否等你，有位朋友睡沒有床頭的床，踢足球斷腳，卧床三月，手停口停。

 

　　二、家中（或廳中間）須有乾淨空間，是為一屋的明堂，否則財氣不能流通，會搵食艱難。

 

　　三、家居忌放高大植物，凡逾約100厘米或40吋的，都可能惹禍，尤其是置於屋中或廳中部更危險，是為「頂心杉」。有位朋友是大公司要員，住大屋、嫌它空曠，在廳中放了一棵小樹，有人的肩膊那麼高。新居添了這棵「新樹」後，家人多了爭拗，不在話下，最慘是她被調到大機構內一個「三煞位」，既被下屬頂、又被同級插，捱了三個月，一天她傳來兒子在家中開生日派對的照片，　圖中出現了這「小樹」，我急忙提醒她要移走，「頂心杉」消失之後不久，公司重組，把她調遑這「苦差」。

 

　　四、留意大門入處是否通暢，勿堆放太多雜物，例如雨傘、單車、鞋履等。緊記由大門到你的睡床要留一條乾淨通道，否則財氣不能直達你的荷包。

 

　　五、光到財到，居室必須明亮，間屋昏睡，人也運滯。

 

　　以上各點，都不花錢，卻有助職場發展。 

 

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