蛇年「太陰化忌」：應對經濟低迷的財政壓力與情緒低落，四大心態調整啟示

經濟不景、情緒不佳，是此刻熱門的議題。而紫微斗數的祿權科忌四化之中，今年是「太陰化忌」，剛好一箸夾中兩個痛點——經濟低迷、情緒低落。

「太陰」是中天之星的月亮，在紫微斗數中主宰財運和福氣，即物質是否富裕和精神是否富足，化忌最劣的情況，就是無銀兼無心情。

面對世界很亂、搵錢很難的挑戰，我們需要一些啟示，在心理上強化偶爾弱小的心靈、偶爾被踐踏的自尊和偶爾被摔破的玻璃心。

中外智者可以在這方面給我們insight和力量：

一、保持清醒



「清醒是一種選擇，而不是一種天賦。」



來自Ryan Holiday，是美國行銷作家，被譽為「矽谷大師」(Silicon Valley guru)，19歲自大學輟學，提倡自律以改變命運，他提醒我們，在混亂中要力求清晰、看清方向。

二. 保持韌力



「生命不是等待暴風雨過去，而是學會在雨中跳舞。」



來自Vivian Greene──唱作人兼鋼琴手。她以藝術家的跳脫，鼓勵我們在逆境中找到自己的一片天。



「韌力不是你不會跌倒，而是你總能站起來。」



來自「南非之父」、自由鬥士曼德拉，他被囚27年，未被摧毁，後來成了開國總統。

三. 保持行動力



「行動是治療恐懼的良藥。」



來自美國心理學之父William James，他指出要打破猶疑和困惑，行動最關鍵，不是等待完美的時機，行動本身就是完美的開始。

四. 保持自信



「在烏鴉的世界，天鵝也有罪。」



來自博學恬淡的民初學者，翻譯家楊絳，她被丈夫錢鐘書贊美為「最賢的妻、最才的女」。她這天鵝理論就說出有時人不要介意周遭的人說甚麼，要相信自己。



「沒有天生的信心，只有不斷培養的信心。在真實的生活中，每一件偉大的事都由信心開始，並由信心跨出第一步。」

這段充滿信念的忠告，來自世界知名的激發潛能大師Tony Robbins。他相信一切都是有可能的，如果我們改變感覺的方式、改變做事的方式，就可以改變世界。

雖然今年的星斗並沒有為我們帶來太大的福蔭，但以上這些聰明人的字字珠璣，能幫助我們作自我心理輔導。正如Tony Robbins所說：「我們所有的情緒，只不過是腦子裏的各種生化風暴而矣。」只要調教好自己的心態，我們便可以在繁忙的賽道上保持從容、瀟灑地走更長的路。