職場
玄來更精彩
小薯茶水間職場英語教室行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

14/08/2025

釋永信是商業奇才還是禪門敗類？頭骨圓大、面相肉多顴起屬富格，但面大五官小、齒相唇型差貪得無厭

#玄學 #相學 #玄學面相 #少林寺 #釋永信
  黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　少林寺前方丈釋永信曾經權傾古剎，建立了一個宏大的商業版圖，可謂佛門的商業奇才，但因去得太盡、肆無忌憚、縱慾歛財，如今免職兼受查。

 

　　撇除道德和宗教的審判，在相學上，他是很鮮活的成功和失敗人板！

 

　　成功在於骨格有力，頭骨圓大，顴骨隆起，喻示有創業的野心和拓展的魄力，再加上耳珠圓厚，即錢來因點子、財來自有方。

 

　　他雖然是一個農家小子出身，但非常醒目入世，在他的管理之下，少林寺註冊了商標、成立了不同公司、開發文旅項目、舉辦商業演出、涉足房地產及影視投資。

 

　　我們來看看他如何捕捉商機，把少林寺打造成一個震憾全球的品牌、吸引世界各地的善信、遊客及功夫迷前來「朝聖」、兼慷慨科金：

 

　　1982年李連杰的電影「少林寺」火了，紅遍大江南北、揚名中外。數年後釋永信在寺中已操實權，他看到這熱潮所帶來的無限商機，大力攪活「功夫經濟」，成立了少林武僧團，往全國表演，弘揚少林功夫，令少林寺香火大盛，1995年，他想了條公關好「橋」，請廣告公司籌備少林寺1500年大典，請來400多名記者，轟轟烈烈地報道一番。兩年後，他成立河南少林寺影視公司，打算進軍娛樂界，1999年他以34歲之齡，榮升方丈，不久便為「功夫之星」迭秀，綽頭十足，同年少林寺成功「出海」，他與英女皇及普京會面。

 

　　除了獲得這些傳統的榮耀之外，釋永信不只與時並進，更可謂站在時尚marketing的前沿，2008年開設了少林歡喜地淘寶店，售賣的禪修用品包括價值13600元的鐵劍。此後少林寺又進行數字化轉營，更替手機開光，把少林寺盤活成八方朝拜的IP。

 

　　今年，這位浮在雲端的「頂尖佛門CEO」忽然掉下來，涉嫌刑事犯罪、挪用侵佔項目資金、寺院資產，正接受多部門調查。又傳這位自稱月薪700元人民幣的方丈，竟然包養多個情人及育有私生子，兼有以億元計的私人財產。

 

　　他面相破敗之處，是面大五官小，面大表示志氣遠大，喜歡宏大的事業版圖，但五官較小：眼小、眉短、鼻小、尤其是唇小而厚、齒小而亂，形成一個浮誇、縱慾的格局，由於他腦筋靈活，搵錢很有辦法，於是貪勝不知輸，行事肆無忌憚。以至落得今日的下場。

 

　　釋永信的成功在於入世，跨界舞起風雲。他的失敗在於太入世，貪嗔痴全包攬。他有的是野心、雄心；欠的是清心、小心。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

