21/08/2025

寵物讀心術有幾玄？搵笨或準確感應？寵物心事與失貓尋回的迷思

#玄學 #寵物讀心術 #風水 #心靈感應 #寵物
  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　心靈感應肯定是有的，但寵物讀心師與動物的溝通，有多少是真實？是迷思？甚至是老作呢？

 

　　有位貓双朋友，被貓兒狂叫弄得整個人瀕臨崩潰。

 

　　她本來已有一只活潑可愛的猫咪，後來又收養了一隻流浪貓，初初回來，一身是病，後來她用了不少金錢和愛心，終於把牠治好了。誰料重生的貓不久便露出「街霸」真面目，企圖欺凌「原居貓」，但後者也非弱者，奮起頑抗，結果打成平手。街霸眼見無法做「老大」，便企圖「獨佔」主人，無論她走到那裏，就算上廁所，一於死跟，後來更變本加厲，一看不見主人便大叫不止，日間都算了，晚上全家被牠叫得「火都嚟埋」，朋友祇好抱貓到客廳睡，這樣才天下太平。但貓是睡好了，人卻眼光光，幾晚下來，成個散晒！

 

　　我提議她一是找動物訓練員、糾正牠的行為，一是找寵物讀心師、梳理牠的情緒。

 

　　她從網上找了一位讀心師，向他陳述了當下的苦況，又解釋貓兒早已絕育，所以沒有「叫春」的可能性。

 

　　讀心師來了，但卻沒有解答任何specific問題，祇重複這只貓認為自己是人，牠覺得這個家是牠揸fit的，一切生物都要聽牠使喚，所以想叫就叫，不分晝夜。讀心師逗留了一小時，盛惠一千大元。

 

　　我覺得這答案有點匪夷所思，如果牠在這屋出生，或者在出生不久便來這裏，那麼認為自己是一家之主，尚有可能，但牠分明是流浪貓，在街上一定他被貓欺負過，否則亦不會弄到遍體鱗傷，怎會剛進新環境便覺得自己是「老細」？

 

　　這讀心師的「無料到」很快便得到證實。

 

　　偶然和一群朋友談起，原來其中一位也曾受騙，她走失了愛貓，心急如焚，剛巧也是請這位讀心師幫忙，付了錢，傳了肥貓的照片之後，便和他通電話，他安慰她說。

 

　　「你放心，牠祇是去了附近一個公園生產，生完就會回來。」

 

　　「吓！牠是貓公喎！」

 

　　這個讀心師分明是創作低手，但我們也不能就此抹煞讀心師這門學問，我有朋友真是通過一些有良心、有功力的讀心師找回失貓、或者成功解決寵物的情緒風暴。

 

　　要找寵物讀心師，必須由見過實證的朋友介紹，否則所謂與動物溝通，可能是天馬行空、搵笨告終！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

