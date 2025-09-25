  • 報價
職場
玄來更精彩
小薯茶水間職場英語教室行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

25/09/2025

25/09/2025

學霸面相︰趙元任額寬額廣讀書聰明+事業運佳，眉清目秀才思敏捷

#玄學 #面相 #風水玄學
  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　中國文化曾面對轟天動地的危機—就是漢字的滅亡！如果真的發生了，那麼書法、文字學、測字、文字觸機等全都報廢，對後人來說，會變成像恐龍化石一般神秘和陌生了。

 

　　事情是這樣的：那是百多年前五四運動時期，有些當時的KOL，包括魯迅、蔡元培、陳獨秀等都主張漢文拉丁化(即用字母寫出來，全文拼音)。這部分源於當時對封建制度和舊社會腐朽的憎厭，再獲得許多知名學者支持，可謂浪潮澎湃。

 

　　此時，語言大師趙元任站出來，他的犀利武器只是三篇迷你奇文！現舉其中兩篇供大家欣賞：

 

　　第一篇是「施氏食獅史」，全篇一百一十字，全為shi音：「石室詩士施氏，嗜獅，誓食十獅……」(意即：住在石室的詩人施先生，愛吃獅子，誓要吃十隻獅子……」

 

　　第二篇名「漪姨」，全為yi音：「漪姨倚倚，悒悒，疑異疫，宜詣醫……」。（意即：漪姨倚在椅子上，心情唔靚，懷疑自己生了個怪病，應該去睇醫生。）

 

　　這些奇文全篇都只得一個音，拉丁化之後就只是重複一個音節，全沒意義。那些專家都啞口無言，無法反駁。

 

　　奇文作者趙元任乃名符其實的學霸，是美國康乃爾大學數學學士、哈佛哲學博士，後回清華任教，與梁啟超、王國維、陳寅恪並稱「清華四大導師」。後來更曾在哈佛任教。

 

　　他不只精於語言、數學、哲學、物理學、心理學、還酷愛音樂，1920年代風靡一時的「教我如何不想他」便由他作曲，他又愛唱歌，1936年「百代」為他灌錄唱片，可謂多才多藝。

 

　　他的相也給人溫潤如玉的感覺，沒有書生的輕狂狷介和憤世嫉俗：

 

　　一. 額寬額廣：天庭飽滿的人多出生於富裕家庭或書香門弟，敏銳機靈、讀書聰明，不需苦讀，自然有好成績。事業運堅挺，貴人運亨通，有權力、有影響力。而且心胸廣闊，能推己及人，大方得體，積極熱情，所以人際關係甚佳。

 

　　二. 眉清目秀：看書過目不忘，讀書能掌握要義，對文學、美學、藝術別具慧根，而且才思敏捷，往往有神來之筆，令人拍案叫絕。

 

　　雖然這種相代表廣受歡迎和讚賞，但趙元任絕不是一個容易妥協的人，他的目標清晰、對原則很固執，因為雖然他面孔五官線條圓潤、沒有稜角，但隱隱有一股堅持，尤其是兩唇緊閉時，有一種不容挑戰、不怕抗爭的氣勢，不由你不攝服。

 

 　　百多年前幸得這位才子一夫當關，力挽狂瀾，以不足三百字，拯救中華文化五千年的載體！ 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

