玄來更精彩
02/10/2025

蛇年中秋節五類人要「躲月」？佳節增强運氣秘訣

#玄學 #中秋節 #風水玄學
  黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

　今年中秋可謂「百年一遇！」血月剛過，佳節又遲來，由於蛇年閏六月，中秋就延到秋分之後，有說：「中秋秋分後，註定是非多」。

 

　　先談血月，這帶點戲劇性的月全食，在新曆9月7日深夜至9月8日凌晨上演，月亮呈暗红色，玄學界多歸類為不祥之兆，佛教密宗亦認為血月是陰陽失调的徵兆，提醒世人小心時局動盪和自身修行，但同時也是轉化的契機。

 

　　今年是乙已年，乙属木，已為蛇，所以是青蛇年，而中秋夜又恰逢「超級月亮」，據悉會比平常滿月大14%、亮30%。這天象與曆法的巧合，引發了青蛇遇中秋，「五人要躲月」的討論。

 

　　古時在江浙滬一帶，流行中秋夜是青蛇精靈在人間出沒的傳說，這就衍生了「躲月」的習俗。需要逃避的五類人是：

 

　　（一）體弱多病者：《黃帝內經》說：「月生無瀉、月滿無補。」意即月圓時會影響人體氣血的運行，而體虚者易為夜間寒濕所侵襲。

 

　　（二）孕婦與初生嬰兒：古人認為滿月會影響女性生理周期和幼兒的健康，而且他們在戶外流連，容易著涼。

 

　　（三）剛經歷喪事的人：古人覺得月滿會令陰陽的界限模糊，可能令生者與逝者的氣場接通。

 

　　（四）肖蛇的人：清代《協紀辨方書》說：「太歲歷祭王，生肖犯月者宜避光。」提醒本命年犯太歲的人要躲起來。

 

　　（五）運氣差、心情劣的人：這些人既然在人生低谷，容易有「月圓人未圓」的感歎，怕觸景傷情。

 

　　以上是古代的禁忌，某程度也是古人结合對天象的敬畏與一些醫學論述而開出的治療情緒土方。

 

　　Fast forward 到廿一世紀，一切都有得救！你叫蛇仔蛇女、孕婦和失意的人躲起來，真是開玩笑。現代的藥方是：增人氣、尋開心、添喜氣、轉運氣。不是說「我命由我不由天」嗎？方法是；營造生命豐盛的景象：坊間有「中秋三不空，家裏不受窮。」之說。

 

　　a. 房不空：家中有人團團轉，增添人氣。

　　b. 鍋不空：有食物「壓鍋」，增加米氣。

　　c. 燈不空：即佳節期間，宜燈火通明，增加烟火氣。

 

　　這樣三氣齊集，自然氣場充盈。今年中秋，願人間喜氣洋洋、願大家元氣滿滿、心中清澈、家裏豐足！

 

 

#玄學 #中秋節 #風水玄學
etnet.com.hk