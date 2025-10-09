玄學面相︱耳朵氣色知貴賤：耳比面暗男性易惹官非，女子墮落風塵任人擺佈

名妓總惹人遐想，尤其是令皇帝心思思的青樓絶色。

說到心思思，就聯想到北宋花魁李師師，她除了在當代艷名四播之外，還因詞人周邦彥一首「少年遊」而在中國文學留下娉婷艷影。

周邦彥精通音律，詞風雅麗，是當紅詞家。李師師才色藝三絶，是當紅女神。

一晚，才子會佳人，誰料宋徽宗忽然駕到，才子情急之下，只好匿在床下，竟然成就了這首千古傳誦的艷情之作：

「并刀如水，吳鹽勝雪，纖指破新橙。錦幄初溫，獸煙不斷，相對坐調笙。

低聲問，向誰行宿？城上已三更，馬滑霜濃，不如休去，直是少人行。」（少年遊）

意即：

「并州鋒利的刀，光潔如水。吳地的鹽，純白如雪。纖纖玉手剝開新熟的香橙(註)。錦帳微溫，獸爐香煙縈繞，兩人坐對調等著竹笙。

美人低聲探問，「今夜你在那裏留宿？時已三更，馬滑霜濃，不要走了，路上少人喔。」

才子天子嫖子的三角戀，就因此流傳下來。

在相學上，青樓女子的身世是有跡可尋的。

古籍有云：「面白於耳，必落風塵。」即耳的顏色比面色間暗，不及面色的雪白，就表示出身貧賤了。

此說聚焦耳朵的氣色，基本邏輯是：耳的顏色顯示貴賤，耳比面白，聲名顯赫；耳比面暗，時乖命舛。這又有兩種喻意：

1. 男性可能有官非訴訟，情況相當嚴重，並非收一兩張電子「牛肉乾」咁簡單。甚至有牢獄之災。所以如果面對官非訴訟，而發覺耳色較暗，明顯面白於耳，那麼情況便不妙了。

2. 女性可能因家貧而被迫離開原生家庭，古代若是寄養或賣作婢女，多不會獲得好待遇，若被賣落青樓，命運更是任人擺佈。

無論是較短暫的耳色較暗，或較長久的耳暗於面，都代表某重羈絆、災厄，是人生的down grade 時刻。現代社會比封建制度好得多，被人收養。往往可以脫貧、接受良好教育，出人頭地。至於靈巧俏麗的交際花，更可能飛上枝頭變鳳凰，忽然高貴。所以相學的演繹，也需與時並進，現代就算幼年面白於耳，也可以憑意志能量，改寫人生劇本，重塑、重生……

（註：宋徽宗其非兩手空空，只帶梳蕉來，而是與美人分享剛自江南進貢的新熟香橙，吃時又蘸吳鹽，以提升口感，令橙子的層次風味更豐富，幾有情趣！）