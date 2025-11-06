  • 報價
職場
玄來更精彩
小薯茶水間職場英語教室行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

06/11/2025

靈媒預言成真？英國女子遇上真命天子，港女強人找到理想拍檔大展鴻圖

#玄學 #風水
  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　好一個現實中的童話故事！

 

　　日前媒體廣傳一位英國美女藉靈媒預見真命天子的奇事，美容師安雅得高人指點，成就美滿良緣，當時靈媒精確地預測她未來夫婿的性格、人品、身高、甚至鞋碼，結果是：靈媒全中。

 

　　2019年，24歲（Anya Clements）第N次失戀，在此人生低谷，有甚麼好過求神問卜？當日靈媒即「貼中」她會就讀的大學及將來的職業，還詳細描述其未來另一半：丈夫會比她年齡大、身材高大、腳大、肌肉厚大。性格嘛，胸襟廣大，心地善良。（若翻譯為中國玄學術語，應為：「一字寄之曰大，必嫁。」)

 

　　後來預言都一一兌現，一位比她大五歲的猛男無意中闖進了她的生命，兩人在靈媒預測的去年二月訂了婚，同年9月鸞鳳和鳴，安雅在婚禮上與來賓分享這奇事，並感謝靈媒的指引。二人婚後如魚得水、幸福愉快。

 

　　我也拜訪過靈媒，有一個美麗的體驗。那天我走進淺水灣的豪宅、踩著波斯地氈，望著世界著名的明媚灣景。她沒有吉卜賽女郎的艷妝，祇穿了件清爽，輕盈的長裙，在夏日的涼風中飄呀飄，她整個人有一種幽幽的美，安靜如水，懷中抱著一只白色的貓，牠的眼睛綠得透明，室內瀰漫著薰衣草的香氣，襯她淡淡的紫衣。

 

　　據悉她來自南非，丈夫是國際企業高管，靚太閒來無事，就做個散發仙氣的靈媒，至於她的預測準不準，就有點令人失望，當時有些朋友想移民新加坡，我於是問靚太我的未來動向，她說我也會移民至星洲，而且是得一位白髮男子的幫助。結果我當然穩守香港，所以她的預言沒有應驗，但奇怪的是，她預測時我剛在盤算移民獅城的可能性，而腦中閃過一位新加坡早生白髮的朋友，她可能是閱讀到我當時的腦電波，因而作出那推論。

 

　　另一位靈媒則清楚得多，這位愛爾蘭「阿姆」的預測很靠譜，樣子乾淨俐落，沒有靈氣，但很和氣，有一天我帶一位好友去找她，朋友是女強人，當時在事業上遇到瓶頸，希望她指點一下，靈媒很決斷地說，朋友會遇到一位青年才俊，兩人將成為商業夥伴，這新血的加盟會壯大她的業務，令她獨霸一方。不久朋友便遇到這樣一個人物，二人合作非常愉快，一直至今，可謂最佳拍檔。

 

　　能看見未來的水晶球真好，尤其是奉送happy ending。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
etnet.com.hk