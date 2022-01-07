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07/01/2022

In the driver’s seat不是指「坐在座駕上」？為免鬧出職場笑話，即學5個常用商業慣用語！

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  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

    逢周五更新

    職場英語教室

（圖片由作者提供）

 

　　商業世界中常用的商業英語慣用語（business idioms）一般比成語更生活化及簡明生動。然而，由於我們不可單靠字面意思推斷商業慣用語的真正意指，因此面對這一類idioms時，總是會感到困惑，甚至會因誤解或誤用而鬧出大大的笑話。如果我們不學會一些常見的business idioms的話，進行商業交流的時候或會感到疑惑，甚至完全跟不上對話內容和節奏。 既然學習business idiom如此重要，本周就讓我們看一下在職場和日常生活經常使用的5個idioms吧！ 

 

1. In the driver’s seat 處於控制（或管理）的位置；掌管一切

“In the driver’s seat” 的意思是“in control of a situation”。這個慣用語的引申意思是「事情由我來掌控」，用來描述某人處於主導地位，可以直接做決定。

 

例句：

Since he is in the driver's seat, he can decide who gets raises.

由於他處於管理的位置，因此他可以決定誰開加薪。 

 

2. To take a back seat 退居次位；退居二線

 

 (Source: https://www.freepik.com/)

 

“To take a back seat”  的意思是 “to take or be given a less important position or role”。這個慣用語的引申意思是「退居次位」，讓別人來處理大小事。

 

例句：

Perhaps we need to take a back seat and think about the future of our company and the future of consumer behavior.

也許我們需要退居二線，思考一下我們公司的將來以及未來的消費行為。

 

3. Not going to fly  行不通；不可能

當有人告訴你某事"not going to fly"時，這其實和「飛」一點關係都沒有的。這個慣用語的實際意思是對方覺得這件事「行不通的」、「不被接受的」。

 

例句：

A: I am going to ask my supervisor if I can take a month off to go travel.

我打算問一下主管我可否請一個月假去旅行。 

 

B: That’s not gonna fly!

那是絕對不可能的。

 

4. To twist sb's arm  對某人施加壓力

 

(Source: https://aussieenglish.com.au/)

 

“To twist somebody’s arm” 這句英文慣用語在字面上的意思是「扭歪某人的手臂」，然而，其引申意思為「對某人施加壓力」、「迫使對方做某事情」。

 

例句：

I didn't want to attend the conference, but my supervisor twisted my arm

我並不想參加會議的，但我的主管非要我去不可。

 

5.  To have a leg up on sb  勝人一籌；在某樣事情上佔了優勢

例句：

（在創業比賽裏，Tam和Charmaine討論競爭對手Wendy的背景）

Tam: Do you know Wendy’s father is a famous entrepreneur?

你知道Wendy的父親是一位著名的企業家嗎？

Charmaine: Really? So she has a leg up on other competitors!

真的嗎？那相較之下她比其他競爭對手還佔優勢呢。

 

 

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