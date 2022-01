In the driver’s seat不是指「坐在座駕上」？為免鬧出職場笑話，即學5個常用商業慣用語！

(圖片由作者提供)

商業世界中常用的商業英語慣用語(business idioms)一般比成語更生活化及簡明生動。然而,由於我們不可單靠字面意思推斷商業慣用語的真正意指,因此面對這一類idioms時,總是會感到困惑,甚至會因誤解或誤用而鬧出大大的笑話。如果我們不學會一些常見的business idioms的話,進行商業交流的時候或會感到疑惑,甚至完全跟不上對話內容和節奏。 既然學習business idiom如此重要,本周就讓我們看一下在職場和日常生活經常使用的5個idioms吧!

1. In the driver’s seat 處於控制(或管理)的位置;掌管一切

“In the driver’s seat” 的意思是“in control of a situation”。這個慣用語的引申意思是「事情由我來掌控」,用來描述某人處於主導地位,可以直接做決定。

例句:

Since he is in the driver's seat, he can decide who gets raises.

由於他處於管理的位置,因此他可以決定誰開加薪。

2. To take a back seat 退居次位;退居二線

(Source: https://www.freepik.com/)

“To take a back seat” 的意思是 “to take or be given a less important position or role”。這個慣用語的引申意思是「退居次位」,讓別人來處理大小事。

例句:

Perhaps we need to take a back seat and think about the future of our company and the future of consumer behavior.

也許我們需要退居二線,思考一下我們公司的將來以及未來的消費行為。

3. Not going to fly 行不通;不可能

當有人告訴你某事"not going to fly"時,這其實和「飛」一點關係都沒有的。這個慣用語的實際意思是對方覺得這件事「行不通的」、「不被接受的」。

例句:

A: I am going to ask my supervisor if I can take a month off to go travel.

我打算問一下主管我可否請一個月假去旅行。

B: That’s not gonna fly!

那是絕對不可能的。

4. To twist sb's arm 對某人施加壓力

(Source: https://aussieenglish.com.au/)

“To twist somebody’s arm” 這句英文慣用語在字面上的意思是「扭歪某人的手臂」,然而,其引申意思為「對某人施加壓力」、「迫使對方做某事情」。

例句:

I didn't want to attend the conference, but my supervisor twisted my arm.

我並不想參加會議的,但我的主管非要我去不可。

5. To have a leg up on sb 勝人一籌;在某樣事情上佔了優勢

例句:

(在創業比賽裏,Tam和Charmaine討論競爭對手Wendy的背景)

Tam: Do you know Wendy’s father is a famous entrepreneur?

你知道Wendy的父親是一位著名的企業家嗎?

Charmaine: Really? So she has a leg up on other competitors!

真的嗎?那相較之下她比其他競爭對手還佔優勢呢。