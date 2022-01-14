Uber、kindergarten不是英文？Kaput、Blitz是甚麼意思？7個源自德文的英文詞彙！

英文詞彙是個民族的大熔爐，除了英文固有的詞彙之外，英語中還有很多外來語，它們來自多種語言和文化，例如「safari」 來自拉丁文、「metropolis」 來自希臘文、「entrepreneur」來自法文、「plaza」來自西班牙文等等。當中，由於英文和德文都屬於日耳曼語系，因此其實英語中有一些詞彙是跟德文借來的，我們就先來看看英文裏比較常見的德語詞彙吧！

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英文詞彙是個民族的大熔爐，除了英文固有的詞彙之外，英語中還有很多外來語（loanwords），它們來自多種語言和文化，例如「safari」 來自拉丁文、「metropolis」 來自希臘文、「entrepreneur」來自法文、「plaza」 來自西班牙文等等。

當中，由於英文和德文都屬於日耳曼語系 (Germanic languages)，因此其實英語中有一些詞彙是跟德文借來的。所謂的Germanic languages，其實包括了幾十種歐洲早期語言，現今的北歐和部分西歐地區的語言都屬於日耳曼語。以下，我們就先來看看英文裏比較常見的德語詞彙吧！

1.Blitz (n.) 集中力量的行動；閃電式行動；突擊性的工作

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德文中的「Blitz」解作「閃電」，二「閃電戰」的德文為「blitzkrieg」。在現代英語中，blitz一詞在商業領域中也頗常見的，例如「advertising blitz （集中式進行廣告宣傳）」，「marketing blitz （強勢的行銷攻勢）「，“PR blitz （公關閃擊戰）」

例句：

The smartphone was launched with a massive media blitz, involving magazines, radio, and even television.

該智能手機推出時在大量宣廣告中亮相，包括雜誌、電台和電視。

2.Uber (n.) 叫車平台優步

眾所周知，「Uber」是一種提供叫車服務的手機App。然而，你知道 「Uber」一字是甚麼意思嗎？ 「Uber」源於德文的「über」，意思為「在…之上」、「超等」或「優於」。

德國哲學家Friedrich Wilhelm Nietzsche在他的《查拉圖斯特拉如是說》（德語：Also sprach Zarathustra）中提到Über的概念。他提到「Übermensch」這個字，當中Uber就是「超越」的意思，而mensch解作「人」，Übermensch就是「超人」的意思。

3.Fest (n.) 活動；派對；盛會

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「Fest」 這個字在英語中十分常見，意指「派對」、「慶典」或「盛會」。在英文和德文中，-fest也可作字尾（suffix）使用。例如德文的啤酒節 「Oktoberfest (字面意思為「十月節」，因啤酒節在每年十月左右舉辦)」。

例句：「YouTube FanFest」就是YouTube一年一度的大型活動，並會邀請一些YouTubers表演及與粉絲互動。

4.Fahrenheit （adj.）華氏溫度的

Fahrenheit意指「華氏溫度」，縮寫為ºF，是以德國科學家丹尼爾·加布里爾·華倫海特 （Daniel Gabriel Fahrenheit）命名的。

5.Kaput (adj.) 過時的；故障的；失敗了的

「Kaput」源於德文裏的 「kaputt」，意思為「報廢了」、「壞了」等等。

例句一：

My manager asked me to buy a new keyboard as the old one is nearly kaput.

經理吩咐我買一個新鍵盤，因為舊的鍵盤快報廢了。

例句二：

The printer was working perfectly, and then suddenly it went kaput.

打印機本來運作正常的，然後突然就壞了。

6.Kindergarten (n.) 幼稚園

你是不是曾想過，為甚麼「幼稚園」在英語中的叫法是 kindergarten而不是「kindergarden」? 原來把kindergarten是由kinder與garten組成。 Kinder的德文意思是「孩子」，而Garten就是「花園」的德文。

7.Gesundheit

「Gesundheit」一詞源於德國， 字面意思為「健康」。筆者在初學德語時曾聽老師說過，別人打噴嚏後要說「Gesundheit」，意思是「祝你健康」，而對方也會有禮貌地表示感謝。這單詞的用法有點像英語的「bless you」。