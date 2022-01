Uber、kindergarten不是英文？Kaput、Blitz是甚麼意思？7個源自德文的英文詞彙！

英文詞彙是個民族的大熔爐,除了英文固有的詞彙之外,英語中還有很多外來語,它們來自多種語言和文化,例如「safari」 來自拉丁文、「metropolis」 來自希臘文、「entrepreneur」來自法文、「plaza」來自西班牙文等等。當中,由於英文和德文都屬於日耳曼語系,因此其實英語中有一些詞彙是跟德文借來的,我們就先來看看英文裏比較常見的德語詞彙吧!

(Credit: https://mitranslations.com/)

英文詞彙是個民族的大熔爐,除了英文固有的詞彙之外,英語中還有很多外來語(loanwords),它們來自多種語言和文化,例如「safari」 來自拉丁文、「metropolis」 來自希臘文、「entrepreneur」來自法文、「plaza」 來自西班牙文等等。

當中,由於英文和德文都屬於日耳曼語系 (Germanic languages),因此其實英語中有一些詞彙是跟德文借來的。所謂的Germanic languages,其實包括了幾十種歐洲早期語言,現今的北歐和部分西歐地區的語言都屬於日耳曼語。以下,我們就先來看看英文裏比較常見的德語詞彙吧!

1.Blitz (n.) 集中力量的行動;閃電式行動;突擊性的工作

(Credit: https://www.campaignasia.com/)

德文中的「Blitz」解作「閃電」,二「閃電戰」的德文為「blitzkrieg」。在現代英語中,blitz一詞在商業領域中也頗常見的,例如「advertising blitz (集中式進行廣告宣傳)」,「marketing blitz (強勢的行銷攻勢)「,“PR blitz (公關閃擊戰)」

例句:

The smartphone was launched with a massive media blitz, involving magazines, radio, and even television.

該智能手機推出時在大量宣廣告中亮相,包括雜誌、電台和電視。

2.Uber (n.) 叫車平台優步

眾所周知,「Uber」是一種提供叫車服務的手機App。然而,你知道 「Uber」一字是甚麼意思嗎? 「Uber」源於德文的「über」,意思為「在…之上」、「超等」或「優於」。

德國哲學家Friedrich Wilhelm Nietzsche在他的《查拉圖斯特拉如是說》(德語:Also sprach Zarathustra)中提到Über的概念。他提到「Übermensch」這個字,當中Uber就是「超越」的意思,而mensch解作「人」,Übermensch就是「超人」的意思。

3.Fest (n.) 活動;派對;盛會

(Credit: http://www.youtubefanfest.com/)

「Fest」 這個字在英語中十分常見,意指「派對」、「慶典」或「盛會」。在英文和德文中,-fest也可作字尾(suffix)使用。例如德文的啤酒節 「Oktoberfest (字面意思為「十月節」,因啤酒節在每年十月左右舉辦)」。

例句:「YouTube FanFest」就是YouTube一年一度的大型活動,並會邀請一些YouTubers表演及與粉絲互動。

4.Fahrenheit (adj.)華氏溫度的

Fahrenheit意指「華氏溫度」,縮寫為ºF,是以德國科學家丹尼爾·加布里爾·華倫海特 (Daniel Gabriel Fahrenheit)命名的。

5.Kaput (adj.) 過時的;故障的;失敗了的

「Kaput」源於德文裏的 「kaputt」,意思為「報廢了」、「壞了」等等。

例句一:

My manager asked me to buy a new keyboard as the old one is nearly kaput.

經理吩咐我買一個新鍵盤,因為舊的鍵盤快報廢了。

例句二:

The printer was working perfectly, and then suddenly it went kaput.

打印機本來運作正常的,然後突然就壞了。

6.Kindergarten (n.) 幼稚園

你是不是曾想過,為甚麼「幼稚園」在英語中的叫法是 kindergarten而不是「kindergarden」? 原來把kindergarten是由kinder與garten組成。 Kinder的德文意思是「孩子」,而Garten就是「花園」的德文。

7.Gesundheit

「Gesundheit」一詞源於德國, 字面意思為「健康」。筆者在初學德語時曾聽老師說過,別人打噴嚏後要說「Gesundheit」,意思是「祝你健康」,而對方也會有禮貌地表示感謝。這單詞的用法有點像英語的「bless you」。