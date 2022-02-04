射波必學！鼻塞、喉沙英文點講？一文學識多個請Sick Leave表達方式、句型

(Source: https://www.hcamag.com/au/news/)

最近香港疫情比較嚴峻，如果真的不幸地感到身體不舒服或是真的病倒了，要怎麼用英文通知公司呢？當你覺得不舒服，想要早退或者向公司請病假（sick leave）時，除了說用 “I’m sick” 外，其實還有許多不同的表達方式。在交代自己的身體狀況時，大家其實可以嘗試具體陳述一下自己的病徵，讓同事或上司知道你到底哪裡不對勁。如果只是覺得有一點點不在狀態，可以怎麼說？「鼻塞」、「腹瀉」、「喉嚨沙啞」、「行動不便」等等各種病徵的英文是甚麼呢？

此外，作為一個有責任感的打工仔，就算因身體不適請了病假，也該在休息前把手頭上的工作好好交代清楚，並告訴大家知誰會暫代你的職務。可是，你又知道怎樣用英文去表達嗎？以下是一些有關請病假的「常用詞語」以及「實用句型」，大家可以記錄下來，以備不時之需（touchwood）。

各種病徵的常用詞語：

● cold (n.) 感冒

● flu / influenza (n.) 流感

● back pain (n.) 背痛

● muscle ache/ body pain (n phr.) 肌肉痛/身體痛

(Source: https://www.medscape.com/)

● throat ache (n phr.) 喉嚨疼痛

● loss of taste / smell 失去味覺或嗅覺

● headache (n.) 頭痛

● toothache (n.) 牙齒痛

● dizzy (n.) 頭暈

● eye irritation (n phr.) 眼睛發炎

● loss of speech (n phr.) 無法説話

● loss of mobility (n phr.) 行動不便

● chest pain (n phr.) 胸悶/胸痛

● confusion (n.) 思維混淆

● runny nose / dripping nose (n phr.) 流鼻水

● a blocked/congested/stuffy/clogged nose (n phr.) 鼻塞

● cough (n./v.) 咳嗽

● sneeze (n./v.) 打噴嚏

● a scratchy throat (n phr.) 喉嚨沙啞

● diarrhoea (n.) 腹瀉

「我不舒服」的各種表達方式：

● I don’t feel so well.

我感覺不太舒服。

● I’m feeling under the weather.

我感覺不太舒服。

（Weather解作「天氣」，但是under the weather的意思就是：我感覺不太舒服，跟天氣無關。）

● I’m feeling out of sorts.

我處於不適的狀態。（比較口語的說法）

（身體不適的時候也會影響到心情。"Out of sorts"還有一個意思是「心情不佳」。）

● I’m feeling a little ill.

我生病了。

● I’m feeling a bit off.

我感覺有點不對勁/不太在狀態。

「我想請假」的各種表達方式：

(Source: https://www.greenwaldllp.com/)

1. Please grant me a leave for ______ day(s).

請允許我請假____天。

2. I wouldn’t be able to report to work today.

我今天無法上班。

3. I’d like to take a sick day off today due to + 原因（名詞）.

由於______，我今天想請病假。

4. I would like to take a day off because I get a cold.

我感冒了，想請一天假。

5. I would like to request a leave of absence for medical reasons.

我懇請公司批准本人因病告假。

「請假通知」必學句型：

句型1：交代目前工作

→ "I am currently working on [工作項目]"

e.g. I am currently working on a sales presentation for the C&K Group.

我目前正在處理C&K集團的業務簡報。

句型2：告知大家誰會暫代你的職務

→ "[人名] will be stepping in to handle my responsibilities."

e.g. Tam will be stepping in to handle my responsibilities.

Tam將會插手處理我負責的工作。

句型3：緊急聯絡方式

→"You may contact me +[聯絡方式]+[時間]"

e.g. You may contact me by cell phone at anytime.

你可以隨時打手機與我聯絡。

另外，如果是想請人代班，則可以說......

1. Could you cover for me tonight?

你今晚可以幫我代班嗎？

2. Can you take my shift?

你能幫我代班嗎？

在此，筆者祝大家虎年快樂！Wishing you a healthy & prosperous Year of the Tiger! 大家外出記得要戴口罩、勤洗手消毒，注意健康安全啊！