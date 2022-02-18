甚麽是SEO、CPC、CTR、CPA？Digital Marketing初哥必學12個行銷術語！

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何謂Digital Marketing？Digital Marketing一般譯為「數位營銷」或「數碼營銷」，亦即透過互聯網（如社交平台Instagram, Facebook, Line等）來執行不同的市場營銷策略，以達到品牌推廣、產品宣傳、訊息發送等目的。

隨著數位科技的發展，愈來愈多傳統線下行業也在投入更多資源去補足他們的數碼營銷系統，以及執行數碼營銷策略。由此可知，數碼行銷既熱門且具投資潛力的營銷大趨勢。

想進一步了解Digital Marketing這種新式營銷策略但覺得無從下手嗎？建議你不妨從學習專用術語開始！對於初學者而言，最困難的莫過於一堆如 CPC、CTR、CPA 等英文專有名詞。還沒學會這些術語，也沒搞明白還有哪些必學字詞嗎？不用擔心！這篇文章將整理出一些Digital Marketing中經常會用到的術語，助你一步一步打開數碼行銷的大門。

TA：目標客群（Target Audience）

在廣告圈，TA就是指廣告投放的目標對象，也就是你最希望影響到的那一群人。

Retargeting/Remarketing：再行銷

你是否試過在瀏覽不同網站時，總有一個廣告不斷追隨著你？是的話，相信你對retargeting一定不陌生。舉個例子：假設我剛才瀏覽過某酒店的網頁，接下來我的瀏覽器便會不斷出現跟此酒店有關廣告，或是其他相關的圖片或影片，這就是「再行銷 Remarketing」的威力了。

SEO（Search Engine Optimization）：搜尋引擎優化

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搜尋引擎優化（Search Engine Optimization，SEO）是數碼行銷的其中一個方法，指透過搜尋引擎的運作規則來優化網站環境，從而提高網站在搜尋引擎內的關鍵字排名及曝光度。自然搜尋結果稱為 Organic Search，也就是透過 SEO 優化後所得到的排名。若需要付費，則稱為 Paid Search，也就是透過投放廣告（如Google Ads）所得到的排名。

Traffic： 流量

當一個訪客進入你的網站時，這就叫流量。一般來説，就算是同一個訪客點擊同樣的網頁多次，也會被計算進流量。因此，常見的分析會分為：重複造訪數(同一人算多次)、不重複造訪數(同一人只算一次)。

Paid traffic ：付費流量

當訪客透過 Google 或其他平台的付費廣告點進網站時，這樣的流量就稱為付費流量。

Landing page ：到達頁面；登陸頁面

到達頁面 (Landing Page)是指訪客進入你的網站到達的第一個頁面。對於經營數碼行銷的人來說，Landing Page是非常重要的，行銷人可利用廣告、標題等吸引訪客進來。若能夠給訪客留下好印象，成交的機會率也就越高。所以，Landing Page 可説是是行銷人最要在意的頁面。

Bounce rate ：跳離率; 跳出率

跳出率 (Bounce Rate) 指到達某個頁面之後，又從該頁離開的比率。一般行銷人也認為Bounce Rate (跳離率) 越低越好，因爲這意味著網站有一定的吸引力留住訪客。

CPC (Cost Per Click) ：每次點擊成本; 單次點擊的成本

每點擊成本（Cost Per Click，CPC）= 每次消費者點擊你的廣告，你所需要支付給平台的費用。這是廣告計價的方式，算法是：成本/點擊（cost/click）。

CTR (Click-through rate) ：點擊率

點擊率（Click through rate）是一個評估廣告成效的指標之一，可以透過點擊率來計算評估這個網站的熱門度。比方說，你的廣告曝光了1000次，但看到廣告並且點進去的人只有8個，那麼點擊率就是（8÷1000）×100%= 0.8%。

CPA (Cost Per Action) ：每次行動成本

每次行動成本(Cost Per Action，CPA)就是廣告主為每個行動所付出的成本（i.e.每次客戶完成廣告指定動作的成本，如填寫問卷、完成購買等），其算法是： 廣告總成本 / 行動數。數值越低愈好，代表成本愈低。

CR (Conversion rate) ：轉換率

（Source：https://miro.medium.com/max/1400/1XDCsY7GiGVw3jgQuzzF7uA.jpeg）

轉換率(Conversion rate，CR)可說是電子商家評估成效的重要依據。CR是計算點進廣告後，有多少人下單消費、註冊成為會員等轉換目標。算法：轉換次數/點擊次數（conversion/click)。轉換率越高，這廣告的投放就越有意義。舉例來說，若將「下單消費」設定為目標轉換行為，而網站內每1000人就有10人註冊下單消費，則轉換率為10％。

CPM （Cost Per 1000 Impression）：每千次曝光成本

每千次曝光成本（Cost Per 1000 Impression ，CPM）就是每1000人看到你的廣告時，你所需要支付的金額。只要你的產品曝光在搜尋結果，就需要支付收費，而一般來説，平台曝光量通常是以1000千次為單位計算。

希望這些基礎名詞能讓你打穩基本功，往數位行銷的道路上邁進。