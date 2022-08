疫下多海外網購！點用英文查詢有無現貨／寄唔寄香港／可否退貨換貨？實用網購單字、例句即學即用！

(Credit:https://stock.adobe.com/ )

不管你是行銷人員也好,是消費者也好,應該都不難發現Online Shopping(網上購物)的商機正不斷持續增長。隨著當代使用者習慣的改變,不少人早已經習慣透過網絡來找資料、搜集資訊和購物。自疫情起,人人都忙於購買各式各樣的防疫用品。除了為自己及家人選購物資以外,有些人還得為幫公司上網訂防疫產品,例如口罩(face masks)、消毒用品(sanitizing products)等等。不想在這段時間成天東奔西跑到處蒐羅物資,不少人都會選擇留在室內online shopping。網購不單方便快捷,免卻不少出門購物的時間外,還讓我們有更多的選擇,能輕易的購買到外國的商品。

一般來說,購物網站都有很全面的customer service(客戶服務),讓顧客可以透過 live chat(在線聊天)或者E-mail查詢貨品狀態、申請退貨甚至退款。但是,如何用英文和外國公司的客戶服務主任溝通就真是會考起不少人了……如果想查詢貨物能否運送到去香港要怎麼說?想問有沒有現貨怎麼說?等了很久仍未收到貨怎麽辦?收貨後發現貨品有瑕疵,想退款又怎麼說?立即記低以下32個單詞和20句常用的詢問範例,以備不時之需吧!

Part 1:相關詞語及短語

1. A faulty item(phr.)瑕疵商品

2. Antiseptic liquid(phr.)消毒液

3. At your expense(phr.)由您承擔

4. Back order(phr.)未交貨訂單

5. Bleach(n.)漂白水

6. Crack(n.)裂痕

7. Damaged(adj.)受損的

8. Defective(adj.)有瑕疵

9. Delivery(n.)運輸

10. Delivery status(phr.)物流狀況; 運送進度

11. Dent mark(phr.)凹痕

12. Does not match the description(phr.)與商品描述不符合

13. Expedited shipping(phr.)快件服務; 加急運輸

14. Face mask/surgical mask(phr.)口罩; 醫用口罩

15. Fall apart(phr.)散掉; 四分五裂

16. Hand sanitizer(phr.)搓手液

(Credit:https://stock.adobe.com/ )

17. In stock(phr.)有存貨

18. Make an exchange/ make a return(phr.)換貨

19. Method(s)of payment(phr.)付款方式

20. Order status(phr.)出貨階段

21. Out of stock(phr.)缺貨

22. Overpayment(n.)多付的款項

23. Poor quality(phr.)品質不佳

24. Quality assurance/quality guarantee(phr.)品質保證

25. Refund(n./v.)退款

26. Sanitizing products(phr.)消毒用品

27. Scuff mark(phr.)磨損痕跡

28. Second-hand(adj.)二手的

29. Shipping status/delivery status(phr.)運送進度/物流狀況

30. Substandard(adj.)不合標準的

31. Tracking number(phr.)訂單編號/追蹤編號

32. “Track Your Order”(phr.)追蹤您的訂單

下頁繼續睇網購相關例句