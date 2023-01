返工寫Work report發現無從入手？一文學識6句工作報告適用「引入句」

在日常工作中,我們經常需要寫各種文章,如:business emails(商務信函)、行業報告(Industry reports)、市場計劃(marketing plans)、項目方案(project plans)、會議記錄(meeting minutes)等。返工除了要見客之外,是否也要定期寫工作匯報(work report)?那麽,什麽是work report ?Work report是行政公文,是匯報工作、陳述工作狀況的文件,作用是供日後制訂方針、政策、措施時參考。例如,假如你正在跟進一個project,那麼你的報告主題可以是項目進度匯報(progress report),或者項目開始前預設項目中出現的可控和不可控因素的預案,又或是項目危機處理方案等等。

第一次寫work report發現無從入手?不知道該如何用英文撰寫一份有條理的報告?以下,筆者會為大家介紹一下工作報告的各種引入句,讓你可以清楚描述報告的目的和內容。

1. This report aims to…

本報告旨在…

Example:

This report aims to discuss the reasons for the increasing importance of owning a smartphone.

本報告旨在探討擁有智能手機越來越重要的原因。

2. The purpose of this report is to …

本報告的目的是…

Example:

The purpose of this report is to examine the reasons why the latest marketing strategies fail in international markets.

本報告的目的是研究最新營銷策略在國際市場上失敗的原因。

3. The introductory part offers a brief picture of …

序言部分概略地呈現了…

Example:

The introductory part offers a brief picture of the current fitness trends in Asian cities.

序言部分概略地介紹了亞洲城市當前的健身趨勢。

4. The report is divided into ____ main sections, which aim at showing …

報告分為_個主要部分,皆以反映…為目的。

Example:

The report is divided into three main sections, which aim at showing the significant change in lifestyle of citizens during the pandemic.

報告分為三個個主要部分,皆以反映疫情期間市民在生活習慣方面的重大改變為目的。

5.. Regarding … , …

關於…,…

Example 1:

Regarding the needs of our customers, this report will provide the possible ways to ease their worries and concerns.

關於我們顧客的需要,此報告會提供可行的方案,以減輕他們的憂慮。

Example 2:

Regarding the recent complaint we received, this report will provide three solutions to address our customers' requests.

關於我們最近收到的投訴,本報告將提供三種解決方案來滿足我們客戶的要求。

6. … will be discussed in the last part of this report.

關於……的討論,會於報告的最後一部分有所提及。

Example:

The feasibility of the policy will be discussed in the last part of this report.

關於政策可行性的討論,會於報告的最後一部分有所提及。

學會了不同的句構去撰寫工作報告的引言部份後,想知道如何過渡到轉折部分承上啟下?記得留意下一期的分享啦!