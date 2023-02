寫Work Report技巧│如何將內容轉折到相反立場？學識5大方法，流暢表達冇難度！

上周,筆者為大家介紹了在Work Report中如何「承接上文」,令整個報告的脈絡一氣呵成,然而,撰寫工作報告的時候,未必所有內容也一面倒正面或者一面倒負面,如果想轉折到相反的立場,到底應該如何用英文表達?不妨記低以下5個方法吧!

1. Despite the above research findings which show……, there are still concerns over_______. As paragraph __ indicates, …

雖然以上研究數據顯示⋯⋯,但⋯⋯的顧慮仍然存在。

Example:

Despite the research findings which show the economic situation is improving, there are still concerns over the abnormal (異常的)flow of capital in the stock market. As paragraph 1 indicates, …

儘管研究結果顯示經濟形勢正在好轉,但對股市資金異常流動的擔憂仍然存在。正如第 1 段所示,……

2. However, there is still controversy over…

然而,……仍然存在爭議。

Example 1:

However, there is still controversy over our operating system rolled out (推出)last week.

然而,我們上週推出的操作系統仍然存在爭議。

3. In spite of this, little progress has been made in …… (+ noun 或___ing)

儘管如此,⋯⋯仍是稍有進展的。

Example:

In spite of this, little progress has been made in controlling our ^ production costs(生產成本).

儘管如此,我們在控制生產成本方面進展甚微。

^ Production costs和manufacturing costs 有何分別?

生產成本(production costs)反映了與經營企業(operating a business)相關的所有費用,例如租金(rent)、廣告和營銷(advertising and marketing)、設備(equipment)。

另一方面,製造成本(manufacturing costs)僅代表製造產品所需的直接費用,例如材料(materials)、人工(labor)和經常費用(overhead)。

4. However, our research findings show that ______ does more harm than good.

然而,我們的研究結果發現……是弊大於利的。

Example:

However, our research findings show that substituting carbon steel for higher-cost

stainless steel does more harm than good because it will reduce corrosion protection.

然而,我們的研究結果發現,用碳鋼代替成本更高的不銹鋼是弊大於利的,因為這樣會降低了保護腐蝕的效用。

5. Nevertheless, the disadvantages of _______ may outweigh the advantages.

然而,⋯⋯是弊多於利的。

Example:

Nevertheless, the disadvantages of exercising new company policy may outweigh the advantages because studies have shown that…..

然而,執行新公司政策的弊端可能大於優勢,因為研究發現……

學會了不同的方式去「引入」、「承接上文」、和「轉折到相反的立場」後,相信各位下次需要撰寫work report時,也不會再害怕無從入手吧!