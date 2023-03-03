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職場英語教室
小薯茶水間玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

03/03/2023

樓花、示範單位、預售樓、首期英文點講？一文學識30個房地產術語！

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  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

    職場英語教室

    逢周五更新

　　有意投身地產行業但對房地產英文單字一知半解？買樓或租樓前發現複雜的詞彙讓你摸不著頭腦？無論是買房還是租房，我們都要在下決定之前做好充足的功課，以免錯過了一些重要細節或產生誤解。雖然不同城市、不同國家的買樓程序也許會有出入，但常見的英文單字都能大致通用。本周，筆者就要帶大家認識一下房地產相關的英語術語，事不宜遲、let’s go！

 

 

●    Seller 物業的賣家

●    Buyer 物業的買家

 

●    Title 物業所有權

　　這裏的title不是指「標題」。在買賣房屋時，title是誰，誰就是該物業的所有者，業權持有人可以將物業抵押、出租而獲得利潤、出售、轉贈等不同的權利。

 

●    Closing day 過戶日；新業主正式擁有物業的日期。

　　在closing day這一天，你將正式開始擁有該物業。在過戶日這一天，買賣雙方一手交錢一手交貨。

 

●    Closing costs 過戶費用

 

●    Appraisal 評估價值

　　Appraisal指評估物業的市場價值的程序。

 

●    Deposit 定金；押金

　　當買方簽署購買合約時，須支付的定金。定金由房地產經紀或律師公證人保存，直到過戶日交付給賣家。

 

●    Counteroffer還價

 

　　如果賣方不接受買方的報價，可能會還價。這意味著，賣方更改買方的報價或過戶日期；而買方可在一個指定的時間內接受或拒絕賣方的還價。

 

●    Down payment 首期；首付

 

 

　　房價中購房者從支付的那部分（i.e.並非由按揭貸款所支付的金額）。

 

●    Equity 房產淨值

　　物業出售價格和債務總額之間的差額。房產凈值會隨著按揭付款而增加，房屋市場價值的變化也會對此有影響。

 

●    Commission 佣金

　　住宅物業買賣，通常買賣雙方須各付成交價之 1% 予地產代理。

 

●    Net area 實用面積

●    Rent payable in advance 預付租金

●    Self-use 自用

●    Square feet 平方呎

●    Transaction price 成交價

 

 

●    Vacant unit 空置單位

 

●    Presale 樓花

　　 「樓花」指的是未落成的新樓，以預售形式發售。一般情況下，發展商傾向發售樓花，以方便資金流轉和管理風險。

 

●    Property under construction 正在興建的樓盤

●    Penthouse 頂層單位

●    Sales office 售樓處

●    Show room 示範單位

 

●    Property inspection 驗樓

　　驗樓這環節極爲重要。購買新盤的話，發展商一般會提供維修執漏的服務。一般來說，一手樓買家在簽發入伙紙後，就可以在驗樓期內進行驗樓，驗樓後將問題反映，發展商就會執漏，等待買家再次驗收。而購買二手樓時，一般在買賣合約上，都有寫明類似「現狀買入」的字眼，而你驗樓時一般已經簽訂臨時買賣合約，即使驗樓發現有不合心意的地方，維修的責任通常都在買家身上。

 

●    Market rate 市場價值

●    Tenancy agreement 臨時租約

●    Preliminary sale and purchase agreement 臨時買賣合約（臨約）

 

 

　　臨約由代理提供，不用律師陪同簽署；但正約則是由賣方律師草擬條款，並要提供過去的物業契據，供買方律師查閱 （i.e.查契），以證明業權良好，然後再由買方律師批核及修訂。

 

●    Mortgage loan 按揭

●    Handling fee 手續費

●    Title search fee 物業產權查詢費

●    Professional fee 顧問費

●    Solicitor fee 律師費

 

 

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