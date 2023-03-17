IAM以為是I am？EOD又是甚麼意思？15個不能不懂的商用英文縮寫！

你有否試過跟同事或是客戶在開會或者討論事情時，看不懂他們所寫的「商用縮寫」（Business Acronyms），如COD、IAM、ETA？那麼，這裡整理出來的商用英文縮寫（abbreviations）和首字母縮略字（acronyms），很可能正是您需要學會的職場英文專門用語。以下，我們來看看15個踏入職場後不能不懂的商用英文縮寫吧！

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1. ASAP

“As soon as possible” 的英文縮寫，意思是「盡快」。

例句：

Send me the proposal ASAP.

盡快將計劃書傳送給我。

2. FYI

“For your information”的英文縮寫，意思識「供你參考」。

例句：

FYI, this is the update list I received just now.

供你參考，這是我剛剛收到的最新清單。

3. BTW



“By the way”的英文縮寫，意思是「順便提起」。

4. IAM

=In a meeting 正在開會中

5. EOD







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“End of day”的英文縮寫，意思是「當天結束時」。

例句：

Ann, I will send you the details by tomorrow EOD.

Ann，明天結束之前，我會把詳細資料發給你。

6. ATTN



“Attention”的英文縮寫，用於表示信件的收件人。

7. N/A



“Not applicable”的英文縮寫，意思是「不適用」。

8. COB



“Close of business”的英文縮寫，指當日營業時間內或上班時間結束時。

例句：

Charmaine, I will send you the details by COB.

Charmaine ，我會於今天辦公時間內把詳細資料發給你。

9. COD





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“Cash on delivery”的英文縮寫，即「貨到付款」。

10. TBD



“To be decided”的英文縮寫，意指有待决定。

例子：

No. of guests: TBD

嘉賓人士：待定

11. ETA

Estimated time of arrival：預計到達時間

12. TYT

Take your time：慢慢來

13. FAQ

Frequently Asked Question：常見問題

14. Qty

Quantity：數量

15. RSVP





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