「擦鞋」英文點講？「彌補」是Make up for還是Make up to？一文學識6個 “make”的用法

自問讀書時已經很努力學英語,用英語書面溝通完全不感困難,但每每要用英語與外國同事作口頭交流就總感到困難重重?這是因為在學期間,學校常側重於教授比較正式的「書寫英語」,可是口語用英語和書寫英語卻偏偏有著許多「大不同」,這導致我們的口語表達、理解能力相對較弱。口語用英語中常會用到的「短語動詞」(Phrasal Verbs)更是不少人眼中的「大敵」!「短語動詞」通常由動詞和副詞(adverbs)/介詞(prepositions)組合而成,常見於英語母語使用者的口語表達當中。若能把商業英語常見的短語動詞學好,並適時的用到日常口語溝通當中的話,定能讓你說的英文更地道、更生動!

考考你:「擦鞋(i.e.拍馬屁)」的英文是甚麼?又,如何用英語表達「彌補」?今期,筆者整理出6個由 “make”構成的短語動詞(Phrasal Verbs),並附上例句供你學習和參考。想說得一口更地道的英語?趕緊看下去吧!

1. make up

意思:虛構、捏造

例句:

Some employees tend to make up excuses when they arrive late for work.

有些員工總喜歡在遲到時找藉口。

2. make over

意思:把(財產)轉讓、改造

例句1:

The property was made over to his son.

財產已經轉讓給他的兒子了。

例句2:

He has made over the whole business to his daughter.

他已經把全部業務轉讓給他的女兒。

3. make out

意思(一):處理、應付

例句1:

How is Janice making out in her new job?

Janice的新工作做得怎麼樣?

例句2:

Luckily, the business made out better than expected.

幸好業務表現好於預期。

意思(二):了解、搞懂、聽清楚

例句:

I’m sorry that I can’t make out what you’re saying.

對不起,我實在聽不懂你在說甚麼。

4. make up for (+sth.)

意思:彌補、補償

例句1:

I have to work extra hours to make up for the time I had missed.

我必須加班以彌補我失去了的時間。

例句2:

Our department made up for its poor sales last quarter with a twenty percent increase in revenues in this one.

我們的部門在上個季度彌補了差勁的銷售表現,其收入成長了20%。

5.make up to

意思:「擦鞋」、討好、奉承、拍馬屁

例句:

The new employee is always making up to the boss.

那個新同事總是在討好老闆。

6. make off

意思:逃跑,匆匆離開

例句:

Someone broke into our shop and made off with several laptops .

有人闖入我們的商店並帶走了幾台筆記本電腦逃跑了。