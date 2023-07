Pros and Cons、More or Less等片語原來叫Binomial Pairs！一文學識5個最常見組合，操一口地道流行英語

你知道“more or less”,“by and large”,“ups and downs”等等的“binomial pairs(兩字組合的英文片語)”嗎?沒聽過嗎?那”Pros and cons(利與弊)”也一定聽過了吧?這類片語叫作“Binomial pairs”,是英語母語者經常會到使用的字詞。如果想和外籍同事溝通無障礙的話,精通“Binomial pairs”是必需的。



“Binomial pairs”主要由兩個英文字加一個連接詞(如:”and”, “or”)搭配而成的英文片語,而其中的字序通常是固定的。例如,我們不能說”cons and pros”,只能說”pros and cons”。那麼,你可能會問:「Binomial pairs有甚麼用?為甚麼要學習這些英文片語?」。

以下就是學習Binomial Pairs的好處:



1. 溝通無障:讓你說英語更地道流行,能和外籍交流更自然。

2. 言簡意賅:只需要用三個字就可以精簡地表達意思,作用有點像使用成語一樣。

3. 避免贅詞:掌握更多詞彙有助口語表達,避免用字重複。

既然掌握Binomial Pairs的好處有這麼多,你還不趕快學習起來?本周,筆者為大家預備了5大常見的binomial pairs:

Hustle and bustle 熙來攘往的、喧囂的



hustle的意思是「喧鬧」、「忙碌」,而bustle當verb時有「匆忙」之意,或當noun表示「熱鬧的活動」。hustle and bustle就是用來形容城市裡的喧囂、很熱鬧的樣子。

例句:

David quit his job and went back to his hometown to teach because he’s done with the hustle and bustle of the city.

David辭掉工作,回到他的家鄉教書,因為他受夠了城市中的紛紛擾擾。

Dribs and drabs 一點一滴地

例句:

He started earning money in dribs and drabs but now he is a successful businessman.

他開始靠點點滴滴賺錢,但現在他是一個成功的商人了。

例句二:

A: Have you ever heard anything about the incident?

你聽說過有關該事件的任何消息嗎?

B: Just some dribs and drabs, but nothing substantial.

只是一些點點滴滴,但沒有甚麼實質內容。

Movers and shakers 有權勢的人



Movers and shakers這個binomial pair是英國詩人亞瑟‧奧肖內西 (Arthur O’Shaughnessy) 1873 年在他的詩作《頌歌》(Ode) 中所創造的,意為「有權勢的人」。

例句:

The conference is going to be full of movers and shakers of the industry.

此次會議將雲集行業內的重量級人物。

Flotsam and jetsam 沒有價值的物品;不受重視的人

flotsam 和 jetsam 同義,都是指海上或沙灘上的「碎木、漂流物或零碎雜物」,flotsam and jetsam 連起來可引申為「不受重視的人」或「無價值的物品」。另外,形容一天中的「雜事」也可以用 flotsam and jetsam (of the day)。

例句:

There is nothing real in what he says; it's all flotsam and jetsam.

他所說的話都毫不真實,全是廢話。

Brick-and-mortar 實體的店舖



brick 是「磚頭」 ,mortar 是「砂漿」,也就是砌磚頭時抹在磚的縫隙處的泥狀物 ,而brick-and-mortar連起來指的就是實體的店舖,而非online shops.

例句:

They just opened a brick-and-mortar store in addition to their successful online business.

(除了經營成功的網路生意,他們也剛開了一家實體店面。)