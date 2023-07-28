商業英文常出現法文？Á La Carte、Concierge是甚麼意思？ 5個必學源自法文的英文詞彙

英文詞彙是個民族的大熔爐，除了英文固有的詞彙之外，英語中還有很多外來語（loanwords），它們來自多種語言和文化，例如 “agenda” 來自拉丁文、 “entrepreneur” 來自法文、 “studio”來自意大利文、 “plaza” 來自西班牙文等等。

英文和法文共通的字非常多，但實際的數量因不同來源出處、統計等問題而有所不同。根據維基百科上的統計，英文和法文有超過 1／3 的共同字詞。當中，法文詞彙在英文有近千年的歷史，早已與英文融為一體。雖然法文看似遙不可及，但是其實很多英語詞彙都是跟法文借來的，或是跟法文長得很像！有的可能發音相似但拼法不一樣，有的可能發音和拼法一樣但是意思卻又不一樣。

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筆者在職場上也遇見過不少喜歡適時穿插點法文loanwords，以增加話語的深度與韻味的外國人。不想因為聽不懂這些法文的loanwords而造成溝通上的障礙，那麼我們就得先學習一些這類詞彙來「打打底」，增強一下職場會話能力了。本周，我們就先來看看商業英文裏比較常見的法語詞彙吧！

1. Á La Carte 單點；逐道點菜

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在餐廳的menu上面，我們常常看到 a la carte 這個字。這個字其實源自19世紀早期法國的外來字，意思是「依菜單一項項點菜的」，即是「非套餐」的點菜方法。 （其實, la carte 在法文中指「菜單」，即是menu的意思。）

例句：

Waiter : Good afternoon , sir. Would you like buffet or a la carte?

請問享用我們的自助餐，還是散餐呢？

2. Concierge（公寓等的）管理員；旅館服務臺職員

例句一：

You may leave your luggage in the concierge.

您可以把行李放在禮賓部。

例句二：

The concierge can arrange to get you tickets to the ballet

旅店服務員可以幫你買到芭蕾舞的票。

3. Connoisseur 葡萄酒鑒定家；藝術品的鑑賞家／行家

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例句：

I'm a wine connoisseur and this is good wine.

我是個葡萄酒的品嘗家，這是好酒！

4. Détente（國際間的）緊張關係的緩和政策

例句：

The talks are aimed at furthering détente between the two countries.

會談旨在進一步緩和兩國間的關係。

5. Repertoire 曲目、所有節目；全部技能；所有組成部分

例句：

The Royal Shakespeare Company also have many modern plays in their repertoire.

皇家莎士比亞劇團的演出劇目中也包括很多現代戲劇。