商業英語｜管理層必學！Facilitate在這2種情況下不能用？6個關於管理常見用語+實用句子

無論你是自己創業而開設公司,還是在一家大公司工作,每一種商業運營都需要管理人才才能讓公司步上軌道,提升工作效率。你也有興趣了解CEO、General Manager、Operations Manager這些職位的管理工作嗎?那就從討論管理工作最常用的6個Business English單字入手吧!

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

1. Facilitate (v.)

意思:促進、促使、使便利

說明:

To facilitate意指使事情成為可能或變得更容易並幫助它們更順利地運行Facilitate是一個及物動詞,語意為促進、促使、使便利,意指使某事物變得更容易進行、更方便或更有效率,通常用於描述對過程、活動或溝通的協助,也可用來表達使事情變得更容易。另外,a facilitator (協助者)的工作是透過討論和建議,幫助個人或組織更輕鬆地做某事或解決問題。

(注意:雖然 facilitate 的本意是使事物變得更容易,但不應用於表示簡化或降低難度的情況。)

例句:

Once you have decided who to involve and how to involve them, you need to prepare and facilitate the project.

一旦決定了讓誰參與以及如何讓他們參與,您就需要準備並促進該專案。

2. Coordinate (v.)

意思:協調、使相配合。



說明:

To coordinate意味著讓兩個或多個相關人或團體一起合作以便有效地發揮作用。協調任務或活動的人稱為 coordinator (協調人、統籌者)。Project coordinator/ sales coordinator的工作其實就是專案跟單、銷售跟單,打打電話、發郵件追蹤各方進度。



例句:

We are looking for someone to coordinate the conference call with our business partners in Singapore and Japan.

我們正在尋找一位可以與新加坡和日本的商業夥伴協調電話會議的人。

3. Process

意思:處理、辦理;過程、步驟。



說明:

To process當verb使用時意味著透過一系列動作來實現某種結果。如果process當noun使用則意指為實現結果而採取的一系列行動和步驟。



例句一:

You may submit your application today. Processing usually takes up to ten days.

您今天可以提交申請。 處理通常需要長達十天的時間。



例句二:

We can break this process into two parts .

我們可把此過程分為兩部分。

4. Collaborate

意思:合作

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

說明:

To collaborate with sb. 意指與某人合作。Collaborate裡藏著一個labor,這是「艱苦地幹活、勞力」的意思。很多人一起合作,共同創造或實現同一個目標,就叫collaborate。



例句:

We will collaborate in this endeavour with trade associations.

在這方面我們會與商會通力合作。

5. Implement

意思:實施、執行。



說明:

To implement 意味著有效地開始執行行動或計劃。例如,您可以實施一套措施或規則。



例句:

We implement the principle of assuming responsibility for mistakes .

我們貫徹對錯誤承擔責任的原則。

6. Authorize

意思:授權、批准。

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

說明:

To authorize是指給予某人做某事的批准或許可。授權或批准的行為通常以簽名的形式給出。



例句:

He authorized me to act for him while he is abroad .

他授權我在他出國期間代行他的職務。