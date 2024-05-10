商業英文 | 想透過Instagram、Email推廣產品？即學5個方法寫文案宣傳商品！睇埋電子營銷實用例句

在這電子發達的時代，以電子形式宣傳已不是甚麼新鮮事，各行各業對此已司空見慣，這推廣手法在行內也早已相習成風。電子營銷手法除了最傳統的Email marketing（電郵營銷）外，也包括透過社交平台如Instagram、Facebook進行產品宣傳。

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電子營銷得以盛行，全因這方法不但成本低，而且省時有效，能讓公司與目標消費者保持聯繫，甚至拉近兩者的關係。有見電子營銷如斯普及，筆者本周將介紹如何撰寫有效的文案，以便大家於日後宣傳自己的產品或服務，並提高個人或公司的知名度。事不宜遲，筆者先跟大家分享5個可以幫助你撰寫推廣文案的方法：

1. Unique Selling Proposition（USP）獨特的銷售主張

Unique Selling Proposition（USP）是一句簡潔的陳述，以強調產品或服務的獨特性在市場行銷中，USP是指在商業模式圖中，告知客戶自己的品牌或產品如何優於競爭對手的行銷策略。找到一個好的「獨特銷售點」，就像是一個好的銷售技巧，代表這個產品或服務對消費者有著獨特的好處，就能夠帶領你的產品邁向成功。在撰寫推廣文案是，先問問自己「客戶為甚麼應該選擇您的產品？」。

例句：

Our organic skincare products are made from sustainably sourced ingredients, ensuring healthier skin without harming the environment.

我們的有機護膚產品由可持續來源的成分製成，確保皮膚更健康，而不損害環境。

2. Limited-Time Offer 限時優惠

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營造緊迫感可以鼓勵潛在客戶採取行動。 可在內文或標題使用「limited-time offer（限時優惠）」、「while supplies last（售完即止）」或「act now（立即行動）」等短語來營造緊迫性。

例句：

Get 20% off your first purchase—offer ends this Friday!

首次購買可享 20% 折扣 — 優惠於本週五結束！

3. Social Proof 社會上的認同

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利用社會上的認同來為潛在客戶建立信任。例如，你可以在文章中提及舊客戶給予的正面評價、獲取的“likes”或“5星好評”數量等等以提升客戶的信心。

例句：

Join over 10,000 happy customers who have transformed their fitness journey with our personalized training programs.

加入超過 10,000 名客戶滿意我們的服務，並成功透過我們的個人化訓練計畫踏上了他們的健身之旅。

4. Call to Action（CTA）

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號召性用語（Call-to-Action，縮寫為 CTA）是一種影像或文字，用於提示你的訪客、潛在客戶或最終客戶採取行動。從字面上看，CTA是一種呼籲人們採取行動的號召。潛在客戶採取的行動可以是：「buy now（立即購買）」、「subscribe（訂閱）」或「learn more（了解更多）」。CTA可以放在任何地方：公司的網站上、電子郵件中，甚至Instagram或Facebook文章的未尾。

例句：

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準備好升級您的家庭辦公室了嗎？點擊此處探索我們的人體工學家具系列。

5. Free Trial 免費試用

提供Free Trial （免費試用）可以讓潛在客戶無風險地體驗你的產品或服務。 你可以在文案內強調他們在trial period（試用期間）將獲得的好處。

例句：

Are you finding it hard to increase productivity at work? Sign up for a 14-day free trial of our productivity software now！

你是否發現難以提高工作效率？註冊我們的生產力應用程式以享受14 天免費試用吧！

覺得意猶未盡？下一期，筆者將分享更多撰寫推廣文案的技巧，敬請期待。