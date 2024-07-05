職場英文 │ 與商業客戶首見面，如何用英文介紹自己不失自信？必學10句給對方留下好印象

第一次與商業夥伴見面時，簡單而自信地自我介紹至關重要。這是你建立良好印象的機會，並為未來的合作關係奠定基礎。以下是自信自我介紹的重要性：

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1. 留下深刻印象：你的自我介紹是商業夥伴對你的第一印象。自信地表達你的名字、職位和背景，讓對方記住你。

2. 展示專業態度：自信的自我介紹顯示你對工作的認真態度。這有助於建立信任，讓商業夥伴知道你是一位值得合作的專業人士。

3. 促進溝通：自信的自我介紹有助於破冰，讓對方更願意與你交流。這是建立良好工作關係的第一步。

4. 增加自信心：自信地介紹自己有助於提高自信心，使你在商業場合更加自在。

總之，自信地自我介紹不僅是禮貌，還是成功建立商業聯繫的關鍵。記住，你的第一印象可能影響未來的合作機會。 以下表達將幫助你留下積極的印象：

1. “Warm Greetings” 「熱烈問候」

以友好的「你好」或「早上好」開始。清晰地說出你的名字，並簡要提及你的職位：

例句：

“Good morning, everyone! I’m Jane Smith, the new marketing manager.”

「大家早上好！我是新的市場經理 Jane Smith。」

2. “Pleased to Meet You” 「很高興認識你們」

在自我介紹時表達熱情：

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例句：

“Pleased to meet you all! I’m David Lee, the sales director.”

「很高興認識大家！我是銷售總監 David Lee。」

3. “Allow Me to Introduce Myself” 「請允許我介紹一下自己」

例句：

“Allow me to introduce myself. I’m Maria Rodriguez, the project lead.”

「請允許我自我介紹。我是項目負責人 Maria Rodriguez。」

4. “I’m Responsible for” 「我負責的範疇是…」

明確說出您的職責範圍：

例句：

“I’m responsible for customer relations. My name is Alex Chen.”

「我負責客戶關係。我的名字是 Alex Chen。」

5. “I Bring Expertise in” 「我擅長…」

強調你的技能或專業知識：

例句：

“I bring expertise in financial analysis. I’m Sarah Brown.”

「我擅長財務分析。我是 Sarah Brown。」

6. “I’m Excited to Be Here” 「我對此感到興奮」

展示對首次見面的熱情：

例句：

“I’m excited to be part of this team. I’m Mark Johnson.”

「我很興奮成為這個團隊的一部分。我是 Mark Johnson。」

7. “I’ve Been with the Company for” 「我在公司已經工作了__年」

分享你的tenure（工作年限）：

例句：

“I’ve been with XYZ Corp for five years. I’m Emily Adams.”

「我在 XYZ 公司工作了五年。我是 Emily Adams。」

8. “My Background Includes” 「我的背景包括…」

提及相關經驗：

例句：

“My background includes project management. I’m Kevin Liu.”

「我的背景包括項目管理。我是 Kevin Liu。」

9. “I’m Looking Forward to Collaborating” 「我期待與大家合作」

強調團隊合作：

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例句：

“I’m looking forward to collaborating with all of you. I’m Laura Kim.”

「我期待與大家合作。我是 Laura Kim。」

10. “Let’s Make This Meeting Productive” 「讓我們使這次會議更有效率」

設定積極的語氣：

例句：

“Let’s make this meeting productive. I’m Michael Clark.”

「讓我們使這次會議更有效率。我是 Michael Clark。」

請記住，在自我介紹時，自信和清晰度至關重要。使用這些表達方式，在商務會議中留下難忘的第一印象。