DSE畢業生搵工面試、商業場合介紹學歷3大重點！Interview中介紹學術背景必學12句

親愛的香港中學文憑考試 (HKDSE) 畢業生們,恭喜你們順利完成了HKDSE!剛剛放榜的HKDSE將是你們未來職業生涯的重要一步。當你們站在人生的分岔路口時,正面對著無限的可能性和挑戰。這是一個值得慶祝的時刻,也是一個開始新旅程的時刻。你們已經走過了一段不平凡的路程,經歷了無數的努力和付出。現在,你們站在了一個新的起點,準備踏上更大的舞台。這是一個充滿希望和挑戰的時刻,作為職場上的新手,你們可能正在尋找兼職或全職工作,但缺乏工作經驗。不用擔心,即使只擁有高中畢業,你們也可以自信地介紹自己的學術背景的!

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

當你們在面試或商業場合中介紹自己的學歷時,請注意以下幾點:



- 清晰簡潔:用簡單的語言介紹你的學歷,避免使用太多專業術語。

- 強調HKDSE成績/中學參加過的社團和活動:即使你們缺乏其他工作經驗,高中的經驗也具有價值的。

- 自信表達:不要害羞,講述你的學業成就和學習經歷。

以下是12個你們可以在面試中使用的表達方式,以介紹你們的中學學歷:



1. "I graduated from [Secondary School Name] in [Year]."

「我在[年份]畢業於[中學名稱]。」

2. "I completed my secondary education at [Secondary School Name]."

「我在[中學名稱]完成了我的中學教育。」

3. "During my time at [Secondary School Name], I focused on [Subject/Area]."

「在[中學名稱]期間,我專注於[科目/領域]。」

4. "I excelled in (= am good at 表現出色) subjects such as [Subject Names]."

「我在科目如[科目名稱]方面表現出色。」

5. "I participated in various extracurricular activities 課外活動, including [Activity Names]."

「我參加了各種課外活動,包括[活動名稱]。」

6. "My academic achievements 學業成就 include [Specific Achievements]."

「我的學業成就包括[具體成就]。」

7. "I was actively involved 積極參與 in [Clubs/Groups] and held positions like [Leadership Roles]."

「我積極參與[社團/組織],並擔任過[領導職位]。」

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

8. "I have a strong foundation 有著堅實的基礎 in [Subject/Area] due to my secondary education."

「由於我的中學教育,我在[科目/領域]方面有著堅實的基礎。」

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

9. "I am proficient in精通 [Language Skills], including [Languages]."

「我精通[語言技能],包括[語言]。」

10. "My secondary school experience taught me valuable skills 寶貴的技能 such as [Skills]."

「我的中學經歷讓我掌握了許多寶貴的技能,例如[技能]。」

11. "I am passionate about 充滿熱情 [Subject/Area] and eager to 渴望apply my knowledge."

「我對[科目/領域]充滿熱情,渴望應用我的知識。」

12. "I am a dedicated 勤奮的 learner and always strive for 追求 excellence.

「我是一個勤奮的學習者,始終追求卓越。」

最後,祝願各位DSE畢業生都找到自己熱愛的事物,並全心全意投入其中。無論是藝術、科學、商業還是其他領域,只要你熱愛,就會有無限的動力。你們的未來充滿無限可能。無論你們選擇哪條路,都要堅持追求夢想,不斷進步,成為更好的自己,祝前程似錦!