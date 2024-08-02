02/08/2024
自薦信寫得好可提升職場競爭力！學識30個英文形容詞，即時令人對你眼前一亮！
Zephyr Yeung
Zephyr Yeung
從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？
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自薦信（Self-Recommendation Letter）是用以推薦自己擔任某項特定工作或從事某種活動，以爭取對方採用自己的一種專用信件，是推銷自己的重要手段之一。在職場中，自薦信是一個強而有力的工具，它可以幫助你展示自己的能力、成就和價值。無論您是求職者、創業者還是職場專業人士，學會撰寫自我推廣信函都是至關重要的。自我推廣信函是你向潛在僱主、客戶或合作夥伴展示自己的機會。它不僅是一個簡單的自我介紹，更是一個展示您專業素養、技能和成就的機會。
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一封精心撰寫的自我推廣信函可以：
吸引注意力：你的信函應該能夠引起讀者的興趣，讓他們想進一步了解你。
突顯獨特之處：你可以在信函中強調你的獨特技能、經驗和成就。
建立信任：通過自我推廣信函，你可以建立信任，讓對方相信你是一位值得合作的人。
無論你是寫求職信、自我介紹信，還是在面試中展示自己，以下這些形容詞都可以幫助您表達自己的優勢和特點。讓我們來看看這30個形容詞吧！
1. 熱情的（Enthusiastic）：展現你對工作的熱情和動力。
2. 有創意的（Creative）：表明你具有創新思維和解決問題的能力。
3. 自信的（Confident）：強調你對自己的能力和知識的信心。
4. 負責任的（Responsible）：顯示你對工作的認真態度。
5. 靈活的（Adaptable）：強調你適應能力強，能應對不同情況。
6. 準確的（Accurate）：強調你的工作精確度。
7. 有經驗的（Experienced）：展示你在相關領域的豐富經驗。
8. 有創造力的（Innovative）：強調你的創新能力。
9. 有影響力的（Influential）：表明你在團隊中具有影響力。
10. 有洞察力的（Insightful）：強調你的洞察力和分析能力。
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11. 有領導能力的（Leadership）：表明你在領導和指導他人方面的能力。
12. 有組織能力的（Organized）：強調你的計劃和時間管理能力。
13. 有解決問題能力的（Problem-solving）：展示你在解決困難和挑戰時的能力。
14. 有團隊合作能力的（Collaborative）：表明你在團隊中的合作精神。
15. 有溝通能力的（Communicative）：強調你的良好溝通技巧。
16. 有分析能力的（Analytical）：展示你的分析和評估能力。
17. 有創業精神的（Entrepreneurial）：表明你您具有創業和創新的精神。
18. 有客戶導向的 (Customer-focused）：強調你關心客戶需求。
19. 有專業態度的（Professional）：展示你的專業態度和職業道德。
20. 有適應能力的（Adaptive）：表明你能適應不同環境和變化。
21. 有目標導向的（Goal-oriented）：表明你專注於實現目標。
22. 有耐心的（Patient）：展示你處理困難和挑戰時的耐心。
23. 有創意的（Inventive）：強調你的創造力和想像力。
24. 有國際視野的（Global-minded）：表明你關注全球事務。
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25. 有解決衝突能力的（Conflict-resolution）：展示你處理衝突的技巧。
26. 有人際關係能力的（Interpersonal）：強調你在人際關係中的能力。
27. 有自我激勵的（Self-motivated）：表明你能自我激勵並保持動力。
28. 有專業知識的（Knowledgeable）：展示你在特定領域的知識。
29. 有靈活性的（Flexible）：強調你適應不同情境的能力。
30. 有創新思維的（Inventive）：再次強調你的創造力和靈感。
最後，如果想獲得自己喜愛的工作，不妨「毛遂自薦」，向心儀的公司或機構遞交一封自薦信，以增加自己獲聘的機會！但值得留意的是，由於自薦信與履歷表（resume）分別起著不同的作用，因此兩者的內容和重心也應截然不同，值得留意的是，履歷表中的具體內容不應在自薦信中重複，例如工作經歷、學歷、個人目標等。履歷表是用來告訴別人你的個人資料，應提及自身經歷和技能等項目；自薦信則是用來推銷自己的，須強調你能為對方付出甚麼、帶來甚麼貢獻等。
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