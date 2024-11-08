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08/11/2024

辦公室英語 │ 返新工快速與同事建立職場關係技巧，掌握這5大Small Talk話題！

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  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

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    逢周五更新

　　當你進入一個新的公司或新的工作環境時，認識新同事可能會讓人感到有些緊張和不安。然而，這也是一個展示自己、建立人脈的好機會。首先，保持開放和友好的態度是至關重要的。主動向同事打招呼，並介紹自己，這樣可以給人留下積極的第一印象。其次，參加公司組織的活動或社交場合，例如午餐會、團隊建設活動等，這些都是與同事互動的好機會。此外，你還可以通過詢問工作相關的問題來與同事建立聯繫，這不僅能夠幫助你更快地適應新環境，還能顯示出你的積極性和合作精神。

 

 

( Credit: https://stock.adobe.com )

 

　　本周，筆者爲大家準備了一些實用的Small Talk可以聊的話題和表達方式，幫助你在職場上與同事和客戶建立良好的關係。通過這些建議，你可以更輕鬆地進行交流，並在新的工作環境中迅速融入。

 

五大Small Talk話題：

 

1. 天氣

 

( Credit: https://stock.adobe.com )

 

 “It’s a beautiful day today, isn’t it?”

「今天天氣真好，對嗎？」

 

 “Did you hear about the storm coming this weekend?”

「你聽說這個周末有暴風雨嗎？」

 

 “I love this cool weather, how about you?”

「我喜歡這種涼爽的天氣，你呢？」

 

 “The weather has been so unpredictable lately.”

「最近的天氣真是變幻莫測。」

 

 “Do you prefer summer or winter?”

「你喜歡夏天還是冬天？」

 

2. 興趣愛好

 

( Credit: https://stock.adobe.com )

 

 “What do you like to do in your free time?”

「你空閒時間喜歡做甚麼？」

 

 “Have you picked up any new hobbies recently?”

「你最近有沒有開始新的愛好？」

 

 “I enjoy hiking on weekends. How about you?”

「我喜歡在周末去爬山。你呢？」

 

 “Do you play any musical instruments?”

「你會彈奏甚麼樂器嗎？」

 

 “I love reading mystery novels. What about you?”

「我喜歡看推理小說。你呢？」 

 

3. 旅遊

 

( Credit: https://stock.adobe.com )

 

 “Have you traveled anywhere interesting lately?”

「你最近有沒有去過甚麼有趣的地方？」

 

 “What’s your favorite travel destination?”

「你最喜歡的旅遊目的地是哪裏？」

 

 “Do you prefer beach vacations or mountain trips?”

「你喜歡海灘度假還是山區旅行？」

 

 “I recently visited Japan. Have you been there?”

「我最近去了日本。你去過那裏嗎？」

 

 “Any travel plans for the upcoming holidays?”

「你有甚麼假期旅行計劃嗎？」

 

4. 工作

 

 “How’s your project going?”

「你的項目進展如何？」

 

 “What do you enjoy most about your job?”

「你最喜歡你的工作中的哪一部分？」

 

 “Have you faced any challenges at work recently?”

「你最近在工作中遇到甚麼挑戰嗎？」

 

 “What brought you to this company?”

「是甚麼讓你來到這家公司？」

 

 “Do you have any tips for managing work-life balance?”

「你有甚麼管理工作與生活平衡的建議嗎？」

 

5. 運動

 

( Credit: https://stock.adobe.com )

 

 “Do you follow any sports teams?”

「你有關注甚麼運動隊嗎？」

 

 “Did you watch the game last night?”

「你昨晚看比賽了嗎？」

 

 “Who do you think will win the championship this year?”

「你覺得今年誰會贏得冠軍？」

 

 “Do you play any sports?”

「你有參加甚麼運動嗎？」

 

 “What’s your favorite sport to watch?”

「你最喜歡看甚麼運動？」

 

　　建立良好的職場關係不僅能夠提升工作效率，還能夠創造一個更愉快的工作環境。通過以上的小話題和實用表達，你可以更輕鬆地與同事和客戶建立融洽的關係。希望這些建議對你有所幫助，讓你的職場生活更加順利和愉快。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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