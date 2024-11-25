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25/11/2024

職場英語 │ 與同事傾偈由天氣話題開始！教你25個英語描述天氣方式：好凍It’s cold仲可以咁講

#職場英語 #天氣 #英文會話 #技能增值 #職場 #辦公室英語 #學英文 #英語教學
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  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

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    逢周五更新

　　最近香港天氣逐漸變冷，在日常生活中，除了簡單的「It’s cold」之外，我們還有許多其他方式來表達我們對冷天氣的感受。那麼，除了「很冷」之外，我們還可以怎麼說冷天氣呢？這篇文章將帶你學習如何用英語來描述各種不同的天氣情況，讓你的對話更加豐富有趣。在這篇文章中，我們會學習到20個描述天氣的方式，分別涵蓋表示「寒冷（Cold）」、「炎熱（Hot）」、「下雨（Rainy）」、「霧霾（Foggy）」和「乾燥（Dry）」等不同的天氣情況。讓我們一起來學習如何用英語和同事聊天氣吧！

 

 

寒冷天氣（Cold）

1. "It's freezing!" - 「真是冷透了！」

2. "I'm chilled to the bone." - 「我都冷到骨子裏了。」

3. "It's a bit nippy out." - 「外面有點冷颼颼的。」

4. "The temperature has dropped." - 「氣溫下降了。」

5. "It's frosty outside." - 「外面結霜了。」

 

炎熱天氣（Hot）

 

 

6. "It's scorching!" - 「天氣真是熱到爆了！」

7. "I'm melting out here." - 「我在這裏都快融化了。」

8. "It's a real scorcher today." - 「今天真是酷熱難當。」

9. "It's like an oven outside." - 「外面就像個烤箱一樣。」

10. "The heat is unbearable." - 「這熱真讓人受不了。」

 

下雨天氣（Rainy）

 

 

11. "It's pouring down." - 「大雨傾盆。」

12. "I'm soaked." - 「我全身都濕透了。」

13. "It's raining cats and dogs." - 「天上下著滂沱大雨。」

14. "The sky is crying." - 「老天在哭泣。」

15. "It's a wet day." - 「今天真是濕漉漉的。」

 

霧霾天氣（Foggy）

16. "It's foggy." - 「有霧。」

17. "You can hardly see anything." - 「幾乎看不見甚麼。」

18. "The visibility is very low." - 「能見度非常低。」

19. "It's like walking in a cloud." - 「像是在雲中行走一樣。」

20. "The fog is thick." - 「霧很濃。」

 

乾燥天氣（Dry）

 

 

21. "It's bone dry." - 「乾得厲害。」

22. "The air is dry." - 「空氣很乾燥。」

23. "My skin feels dry." - 「我的皮膚感覺很乾。」

24. "It's arid outside." - 「外面很乾燥。」

25. "Not a drop of moisture in the air" - 「空氣中一點水分都沒有」

 

　　透過這篇文章，我們學習了如何用英語描述不同的天氣情況。希望這些表達方式能讓你在與同事交流時更加輕鬆自如。不論是談論炎熱的夏天還是冷冽的冬天，這些表達都能幫助你更好地傳達你的感受。下一次遇到天氣變化，試著用這些新學到的表達方式吧！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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