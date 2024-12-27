掌握商業英語詞彙秘訣｜從詞綴（Affixes）學起

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很想學習更多的Business vocabulary但不想單靠死記硬背？掌握商業英語詞彙對於在職場中脫穎而出至關重要。而學習英語的詞綴（Affixes），即前綴（Prefixes）和後綴（Suffixes），是理解和記憶詞彙的有效方法。例如，“pre-”意為“預先”，如在“preview”（預覽）和“prepayment”（預付款）中；“re-”意為“再、重新”，如在“reschedule”（重新安排）和“revise”（修訂）中。

透過學習這些affixes，我們能夠更快速地擴展詞彙量，並且更準確地理解詞彙的含義。系統地學習詞彙能讓我們不僅僅是記住單一的單詞，而是理解詞彙的結構和如何靈活運用。在這篇文章中，筆者將介紹20個常見的英語前綴（Prefixes）及其使用例子，幫助您更高效地學習商業英語。

常見商業英語前綴（Prefixes）

1. pre-（預先）

- Preview 預覽

- Prepayment 預付款

2. re-（再、重新）

- Reschedule 重新安排

- Revise 修訂

3. un-（不、反）

- Unpredictable 不可預測的

- Unprofitable 無利可圖的

4. dis-（不、無、相反）

- Disapprove 不批准

- Discontinue 終止

5. ex-（前、以前的）

- Ex-director 前任董事

- Ex-employee 前僱員

6. in-（在內、不）

- Income 收入

- Inactive 不活躍的

7. inter-（相互、之間）

- International 國際的

- Interdepartmental 部門間的

8. sub-（下、次）

- Subordinate 下屬

- Subtotal 小計

9. trans-（轉移、跨）

- Transaction 交易

- Transfer 轉移

10. co-（共同、合作）

- Coauthor 合著者

- Collaborate 合作

11. multi-（多）

- Multinational 跨國的

- Multipurpose 多用途的

12. over-（超過、過度）

- Overestimate 高估

- Overspend 超支

13. under-（不足、少於）

- Underestimate 低估

- Underperform 表現不佳

14. auto-（自動）

- Automated 自動化的

- Autopilot 自動駕駛儀

15. anti-（反對）

- Antitrust 反壟斷

- Antibacterial 抗菌的

16. bi-（雙）

- Bilateral 雙邊的

- Bilingual 雙語的

17. tri-（三）

- Trilateral 三邊的

- Trilingual 三語的

18. uni-（單一）

- Unilateral 單方面的

- Unison 一致

19. contra-（反對、對抗）

- Contradict 反駁

- Contravene 違背

20. pro-（支持、向前）

- Promote 促進

- Proceed 進行

學習詞綴能夠讓我們更快、更有效地學習商業英語詞彙，從而在職場中更加自信和專業。希望本文能幫助您在學習商業英語時找到新的方法和靈感，提升您的英語水平。記住，學習affixes不僅僅是為了記憶單詞，而是為了更深入地理解詞彙的結構和意義，加油！