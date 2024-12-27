27/12/2024
掌握商業英語詞彙秘訣｜從詞綴（Affixes）學起
Zephyr Yeung
Zephyr Yeung
從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？
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(Credit: https://img.freepik.com/)
很想學習更多的Business vocabulary但不想單靠死記硬背？掌握商業英語詞彙對於在職場中脫穎而出至關重要。而學習英語的詞綴（Affixes），即前綴（Prefixes）和後綴（Suffixes），是理解和記憶詞彙的有效方法。例如，“pre-”意為“預先”，如在“preview”（預覽）和“prepayment”（預付款）中；“re-”意為“再、重新”，如在“reschedule”（重新安排）和“revise”（修訂）中。
透過學習這些affixes，我們能夠更快速地擴展詞彙量，並且更準確地理解詞彙的含義。系統地學習詞彙能讓我們不僅僅是記住單一的單詞，而是理解詞彙的結構和如何靈活運用。在這篇文章中，筆者將介紹20個常見的英語前綴（Prefixes）及其使用例子，幫助您更高效地學習商業英語。
常見商業英語前綴（Prefixes）
1. pre-（預先）
- Preview 預覽
- Prepayment 預付款
2. re-（再、重新）
- Reschedule 重新安排
- Revise 修訂
3. un-（不、反）
- Unpredictable 不可預測的
- Unprofitable 無利可圖的
4. dis-（不、無、相反）
- Disapprove 不批准
- Discontinue 終止
5. ex-（前、以前的）
- Ex-director 前任董事
- Ex-employee 前僱員
6. in-（在內、不）
- Income 收入
- Inactive 不活躍的
7. inter-（相互、之間）
- International 國際的
- Interdepartmental 部門間的
8. sub-（下、次）
- Subordinate 下屬
- Subtotal 小計
9. trans-（轉移、跨）
- Transaction 交易
- Transfer 轉移
10. co-（共同、合作）
- Coauthor 合著者
- Collaborate 合作
11. multi-（多）
- Multinational 跨國的
- Multipurpose 多用途的
12. over-（超過、過度）
- Overestimate 高估
- Overspend 超支
13. under-（不足、少於）
- Underestimate 低估
- Underperform 表現不佳
14. auto-（自動）
- Automated 自動化的
- Autopilot 自動駕駛儀
15. anti-（反對）
- Antitrust 反壟斷
- Antibacterial 抗菌的
16. bi-（雙）
- Bilateral 雙邊的
- Bilingual 雙語的
17. tri-（三）
- Trilateral 三邊的
- Trilingual 三語的
18. uni-（單一）
- Unilateral 單方面的
- Unison 一致
19. contra-（反對、對抗）
- Contradict 反駁
- Contravene 違背
20. pro-（支持、向前）
- Promote 促進
- Proceed 進行
學習詞綴能夠讓我們更快、更有效地學習商業英語詞彙，從而在職場中更加自信和專業。希望本文能幫助您在學習商業英語時找到新的方法和靈感，提升您的英語水平。記住，學習affixes不僅僅是為了記憶單詞，而是為了更深入地理解詞彙的結構和意義，加油！
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