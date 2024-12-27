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27/12/2024

掌握商業英語詞彙秘訣｜從詞綴（Affixes）學起

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  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

    職場英語教室

    逢周五更新

(Credit: https://img.freepik.com/)

 

　　很想學習更多的Business vocabulary但不想單靠死記硬背？掌握商業英語詞彙對於在職場中脫穎而出至關重要。而學習英語的詞綴（Affixes），即前綴（Prefixes）和後綴（Suffixes），是理解和記憶詞彙的有效方法。例如，“pre-”意為“預先”，如在“preview”（預覽）和“prepayment”（預付款）中；“re-”意為“再、重新”，如在“reschedule”（重新安排）和“revise”（修訂）中。

 

　　透過學習這些affixes，我們能夠更快速地擴展詞彙量，並且更準確地理解詞彙的含義。系統地學習詞彙能讓我們不僅僅是記住單一的單詞，而是理解詞彙的結構和如何靈活運用。在這篇文章中，筆者將介紹20個常見的英語前綴（Prefixes）及其使用例子，幫助您更高效地學習商業英語。

 

常見商業英語前綴（Prefixes）

 

1. pre-（預先） 

   - Preview 預覽 

   - Prepayment 預付款

 

2. re-（再、重新） 

   - Reschedule 重新安排 

   - Revise 修訂

 

3. un-（不、反） 

   - Unpredictable 不可預測的 

   - Unprofitable 無利可圖的

 

4. dis-（不、無、相反） 

   - Disapprove 不批准 

   - Discontinue 終止

 

5. ex-（前、以前的） 

   - Ex-director 前任董事 

   - Ex-employee 前僱員

 

6. in-（在內、不） 

   - Income 收入 

   - Inactive 不活躍的

 

7. inter-（相互、之間） 

   - International 國際的 

   - Interdepartmental 部門間的

 

8. sub-（下、次） 

   - Subordinate 下屬 

   - Subtotal 小計

 

9. trans-（轉移、跨） 

   - Transaction 交易 

   - Transfer 轉移

 

10. co-（共同、合作） 

    - Coauthor 合著者 

    - Collaborate 合作

 

11. multi-（多） 

    - Multinational 跨國的 

    - Multipurpose 多用途的

 

12. over-（超過、過度） 

    - Overestimate 高估 

    - Overspend 超支

 

13. under-（不足、少於） 

    - Underestimate 低估 

    - Underperform 表現不佳

 

14. auto-（自動） 

    - Automated 自動化的 

    - Autopilot 自動駕駛儀

 

15. anti-（反對） 

    - Antitrust 反壟斷 

    - Antibacterial 抗菌的

 

16. bi-（雙） 

    - Bilateral 雙邊的 

    - Bilingual 雙語的

 

17. tri-（三） 

    - Trilateral 三邊的 

    - Trilingual 三語的

 

18. uni-（單一） 

    - Unilateral 單方面的 

    - Unison 一致

 

19. contra-（反對、對抗） 

    - Contradict 反駁 

    - Contravene 違背

 

20. pro-（支持、向前） 

    - Promote 促進 

    - Proceed 進行

 

　　學習詞綴能夠讓我們更快、更有效地學習商業英語詞彙，從而在職場中更加自信和專業。希望本文能幫助您在學習商業英語時找到新的方法和靈感，提升您的英語水平。記住，學習affixes不僅僅是為了記憶單詞，而是為了更深入地理解詞彙的結構和意義，加油！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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